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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Футбольное судейство — самое идиотское правило: пассивный офсайд у нападающего, который перекрывает обзор вратарю

Просто чёрная дыра в регламенте.

Челси
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Источник: Кадр из трансляции

Прежде чем возмущаться судейством, важно обозначить: футбольным судьям нужно давать пространство для трактовки. Есть решения из серии 50 на 50. Или даже 51 на 49. Не должно быть большой проблемы, если судья примет любое решение в такой ситуации.

Футбол

Англия 2022/2023
Тур 2, 14.08.2022, 18:30

Челси2Тоттенхэм Хотспур2

А вот самое идиотское правило в футболе, о котором пойдёт речь в статье, — это действительно другое. Речь про пассивный офсайд у нападающего, который не касается мяча, но загораживает обзор вратарю. То есть, безусловно, оказывает влияние на эпизод, находясь вне игры.

В прошедшем туре АПЛ в том числе после этого вспыхнула разборка между тренерами «Челси» и «Тоттенхэма». Ришарлисон находился между вратарём и Хёйбьергом, который наносил удар. Многие фанаты были возмущены, что офсайд не был зафиксирован. Казалось бы — явная ошибка. Но это не совсем так.

В АПЛ было много подобных случаев. Даже более явных, чем в случае с Ришарлисоном. И чаще в таких ситуациях офсайды не фиксировали. Вот три достаточно свежих случая. Все они случились в Англии за последний год. Каждый раз в офсайде находился игрок, который загораживал обзор вратарю в момент удара. И при этом гол засчитывался.

Источник: Кадр из трансляции
Источник: Кадр из трансляции
Источник: Кадр из трансляции

В последнем случае Каспер Шмейхель не сдержался и на пальцах показал судье, что был офсайд, из-за которого оказалось не видно момент удара. Хотя с-де Хеа получилось ещё забавнее. Ему в матче с «Арсеналом», пришлось даже наклоняться вбок, чтобы увидеть, что там происходит за Нкетией. Причём прыгать потом надо было в другую сторону.

После матча «Челси» — «Тоттенхэм» за вратарей вступился бывший голкипер «Вест Хэма» Шака Хислоп.

«Реагировать приходится моментально. Мы же говорим не о любительской лиге. Тут важна каждая доля секунды. Нельзя говорить, что у Менди и так хватало времени для прыжка. Просто люди не понимают, как всё устроено, как вообще играют вратари на таком уровне».

Журналист ESPN Дэйл Джонсон специализируется на судействе и отмечает, что в таких случаях судьи в АПЛ учитывают расстояние между игроками. Если удар наносился из-за штрафной, а игрок в офсайде был достаточно далеко от вратаря, то судьи засчитывают гол. Однако за последний год в АПЛ можно найти и гол Фабиньо, когда удар наносился с линии вратарской, а Мане стоял в офсайде лишь в одном метре от ворот. Как написал эксперт Джонсон: «Если бы обзор перекрывали вратарю, а не полевому футболисту, то, я уверен, гол отменили бы».

Источник: Кадр из трансляции

В Италии пару месяцев назад отменили гол «Милана», когда удар наносился из-за пределов штрафной, но Калюлю находился относительно рядом с голкипером.

И тут возникает главный вопрос. Если наличие офсайда определяется расстоянием, то каким? Насколько близко к вратарю можно находиться, перегораживая ему обзор? Почему этот нюанс трактуется по-разному в разных лигах? Да и внутри лиг тоже есть противоположные примеры. Это правило не понимают ни болельщики, ни журналисты, ни тренеры. И ситуация требует какого-либо решения, потому что нельзя продолжать играть с таким пробелом в регламенте.

Автор: Григорий Телингатер

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