Илон Маск опроверг информацию о покупке «Манчестер Юнайтед»

«Нет, это старая шутка в “Твиттере”. Я не покупаю никакие спортивные команды», — ответил Маск в соцсети пользователю, который попросил его подтвердить информацию.

Напомним, в мае 2005 года американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» стоимостью около $ 1,47 млрд. Уже спустя несколько дней он увеличил свою долю до 75%, необходимых для получения полного контроля над клубом.