«Манчестер Юнайтед» терпит убытки: виноваты владельцы, бездарные трансферы и отсутствие трофеев

В середине 2010-х руководители «Манчестер Юнайтед» не раз повторяли тезис о собственной исключительности, которая помогала клубу возглавлять рейтинг самых богатых клубов мира даже без эпохальных побед. Но в последние годы ситуация изменилась — «Юнайтед» терпит убытки, а чистый долг клуба постоянно растет.

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Как «МЮ» зарабатывал больше всех

В последнем чемпионском сезоне 2012/13 под руководством сэра Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» обошел ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 11 очков, а форвард «МЮ» Робин ван Перси стал лучшим бомбардиром чемпионата (26 голов). Досаду от вылета в ⅛ финала Лиги чемпионов от будущего обладателя трофея мадридского «Реала» скрасил рекордный в истории клуба доход в $477,6 млн.

В первой же кампании без Фергюсона «Юнайтед» больно приземлился на седьмое место — худший результат команды в Премьер-лиге, к тому же оставивший трехкратных победителей Лиги/Кубка чемпионов без еврокубков. Болельщики устраивали акции протеста, критиковали алчных владельцев Глейзеров, но в целом провал казался временным и переходным явлением. В этом убеждал и стабильный экономический рост. За шесть лет после выигрыша чемпионата Англии доходы «Юнайтед» увеличились почти вдвое, показав максимум в 2019 г. — $796,4 млн.

«Уровень игры не особо влияет на коммерческий успех нашего бизнеса», — важничал исполнительный директор Эд Вудворд на ежеквартальном отчете в мае 2018 г. Его слова подтверждал интерес спонсоров — стабильно высокий, несмотря на регулярные пролеты мимо Лиги чемпионов и позорные поражения от скромных клубов. В декабре 2017 г. «МЮ» вылетел в пятом раунде Кубка английской лиги от аутсайдера Чемпионшипа «Бристоль Сити» (1:2). Но менеджеры «Юнайтед» отказывались признавать, что коммерческий успех обусловлен, прежде всего, густым шлейфом прошлых побед.

Сумасшедшая прибыль 2010-х позволила «МЮ» жить на широкую ногу и проворачивать фантастические трансферы. Клуб спокойно выложил 105 млн евро за возвращение полузащитника Поля Погба в 2016 г., на защитника Харри Магуайра потратили в 2019 г. 87 млн, на молодого вингера Джейдона Санчо в 2021 г. — 85 млн, бельгийский форвард Ромелу Лукаку в 2017 г. обошелся в 84,7 млн евро. Самой мощной стала трансферная кампания сезона 2019/20, когда клуб отсчитал 234,8 млн евро за пять игроков. Такие траты позволили команде на два сезона вернуться в Лигу чемпионов, но навязать борьбу за титул в Премьер-лиге не получилось, и уже в сезоне 2021/22 «Юнайтед» скатился на шестое место.

Вот только на этот раз вместе с падением в турнирной таблице клуб накрыли серьезные финансовые проблемы, вынудившие Вудворда сменить риторику: «Наш главный приоритет — успех на поле». Руководители «МЮ» и не думали искать причину стагнации в собственных просчетах, а сослались на ковид. Пандемия и в самом деле затронула «Юнайтед» сильнее, чем другие британские команды по причине большой вместительности «Олд Траффорд» — ежегодно только продажа сезонных абонементов приносила клубу порядка 110 млн фунтов. Но есть маленький нюанс — прибыль «Юнайтед» стала заметно падать задолго до закрытия стадионов.

Чистый долг клуба вырос до 494,8 млн фунтов

В рейтинге Football Money League от Deloitte по итогам сезона 2020/21 «Юнайтед» скатился на пятое место — позади «Манчестер Сити», «Реала», «Баварии» и даже кризисной «Барселоны». Для сравнения, они были четвертыми в версии списка 2019/20, третьими в отчетах 2018/19, 2017/18 и первыми в рейтинге 2016/17. Если в пиковом 2013 г. чистая прибыль клуба, по данным The Athletic, составила 146,4 млн фунтов, то в 2021 г. «МЮ» показал минус в 92,2 млн. Мрачная тенденция на фоне растущего чистого долга «Юнайтед», который на 31 декабря 2021 г. составил 494,8 млн фунтов, что на 39 млн больше, чем годом ранее.

Причин такого падения несколько, и дело не только в слабых турнирных результатах. Как бы удивительно ни звучало, одно из препятствий на пути развития «Юнайтед» — хозяева клуба, семейство Глейзер. В 2005 г. они приобрели контрольный пакет акций «МЮ» на заемные средства, и с тех пор ежегодно высасывают из бюджета команды деньги на обслуживание кредита. За последние 10 лет американские владельцы потратили на это 282 млн фунтов клубных средств, а стоимость «Манчестер Юнайтед», по оценкам The Times, за этот период упала на 260 млн фунтов и сегодня составляет 3,7 млрд фунтов. Несмотря на протесты болельщиков, а также предложение продать 50% акций клуба фонду, поддерживаемому Саудовской Аравией, Глейзеры не намерены расставаться со своим британским активом.

В июне этого года экс-капитан «МЮ» Гари Невилл призвал американцев отказаться от ежегодного побора клуба на ближайшие три года и пустить средства на реконструкцию тренировочной базы в Керрингтоне и модернизацию «Олд Траффорд». Но, похоже, ответ будет в стиле «Извините. Ничего личного, это просто бизнес». «В ковидный сезон Глейзеры сжалились и изъяли только половину суммы, но теперь все равно возьмут свое. В 2022 г. они оприходуют 33 млн фунтов», — подсчитал преподаватель Ливерпульского университета и автор книги «Цена футбола» Киран Магуайр.

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Долгое время крутые экономические показатели «Юнайтед» ассоциировались с Вудвордом, который пришел в клуб в 2013 г. на должность финансового советника и после ряда крутых сделок стал вице-президентом. Ему с легкостью удавалось привлекать как крупных спонсоров (убедил руководство Chevrolet подписать контракт на 450 млн евро), так и более скромных — например, производителей матрасов или лапши быстрого приготовления. По части денег Эд делал свою работу на отлично, но футбольный клуб завязан не только на финансах. Похоже, главной ошибкой Вудворда стал отказ нанимать спортивного директора — он лично занимался трансферной политикой.

С сезона 2012/13 «Юнайтед» потратил на новых футболистов 1,492 млрд евро и трудно вспомнить игрока, который хотя бы наполовину оправдал вложенные средства. О такой статье дохода как выручка от перепродажи игроков и вовсе речи нет. Сложно представить, но трансфер полузащитника Дэниела Джеймса в «Лидс» летом 2021 г. за 25 млн фунтов стал лишь пятым случаем, когда «МЮ» получил прибыль от перепродажи игрока за последнее десятилетие.

«Юнайтед» не умеет продавать игроков

За последние годы «Юнайтед» вообще разучился продавать игроков. За период с 2014 по 2021 г. клуб выручил по этой статье всего 101 млн фунтов, тогда как доход «Манчестер Сити» за тот же период составил 228 млн фунтов, «Ливерпуля» — 370 млн, «Челси» — 568 млн. Руководство «МЮ» умудряется упустить прибыль даже там, где это почти невозможно. По непонятным причинам в январе 2022 г. клуб отказался продавать воспитанника клуба полузащитника Джесси Лингарда, хотя у него оставалось всего полгода контракта и на него был спрос. В итоге игрок ушел в «Ноттингем Форест» свободным агентом. Как и Поль Погба, полузащитники Хуан Мата и Неманья Матич, а также нападающий Эдинсон Кавани.

Поль Погба вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» за 105 млн евро, а обратный путь проделал на правах свободного агента

Еще одна причина финансовой деградации «МЮ» — нерегулярное попадание в Лигу чемпионов или слабое выступление в турнире. После Фергюсона команда пробилась в топовый турнир пять раз за восемь сезонов. Лучший результат «МЮ» показал весной 2019 г. — сенсационно прошли ПСЖ после домашнего поражения 0:2, взлетели в ¼ финала и заработали 93,4 млн евро. Треть от этой суммы (31 млн евро) принес самый высокий среди английских клубов коэффициент УЕФА за последние 10 лет. То есть вылет на более ранних стадиях лишает «Юнайтед» солидной доли дохода. Для сравнения: финалист Лиги чемпионов 2021/22 «Ливерпуль» получил от УЕФА 102,5 млн фунтов. «МЮ» о таком может только мечтать.

Вудворд, похоже, осознал, что вернуть клуб к пиковым показателям у него уже не получится, и весной 2021 г. подал в отставку. К этому шагу его также подтолкнула неудачная попытка руководства «МЮ» войти в европейскую Суперлигу. Владельцы клуба не стали искать сменщика на стороне и назначили Ричарда Арнольда, который работает в клубе 15 лет. До этого выпускник Бристольского университета трудился в технологической компании Global Crossing Europe Ltd и в торговой компании InterVoice. В 2013 г. Арнольд занял в «Юнайтед» должность управляющего директора и отвечал за коммуникацию с болельщиками.

Ричард — бухгалтер по образованию и большой друг Вудворда, так что вряд ли он что-то радикально изменит в финансовой концепции клуба. «МЮ» определенно нужен человек, который разбирается не только в экономике, но и в футболе. Им мог стать экс-вратарь «Юнайтед» и нынешний генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, но Глейзеры не решились на радикальные перестановки.

В настоящее время у «МЮ» 22 глобальных, 13 финансовых, три региональных и девять медиапартнеров, включая собственный телеканал MUTV. Несмотря на это, доходы от спонсоров далеки от рекорда 2016 г. (268 млн фунтов) и в 2021 г. составили лишь 140,2 млн фунтов. На размер спонсорской выручки влияет и качество новых партнеров. К примеру, Chevrolet в роли титульного спонсора ежегодно платил 64 млн фунтов, то сменивший его в 2021 г. разработчик программного обеспечения TeamViewer платит на 17 млн меньше и уже объявил, что не будет продлевать контракт.

Топовые спонсоры хотят ассоциироваться с успехами и трофеями. «МЮ» в нынешнем состоянии может предложить только славную историю, которая без новых побед быстро тускнеет и обесценивается. Если клубу не удастся осуществить грамотную перестройку трансферной политики, решить проблему с владельцами и улучшить турнирные показатели, то о заоблачной прибыли середины прошлого десятилетия можно и не мечтать.