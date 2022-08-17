Клуб КПЛ подписал африканца с опытом выступлений в Европе
Ганский полузащитник Антви Эрнетс стал игроком «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ганский полузащитник Антви Эрнетс стал игроком «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
На официальном сайте ПФЛК легионер заявлен за «Красно-белых» под номером «21».
Эрнест выступал на родине, а также играл в чемпионате Португалии за «Оливейра-ду-Хоспитал», «Авеш» и «Униан Лейрия».
Кроме того, ганец играл в чемпионате Украины за «Рух» и «Львов». Последним клубом новичка «Актобе» был «Наджран» из Саудовской Аравии.