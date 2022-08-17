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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:26 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал африканца с опытом выступлений в Европе

Ганский полузащитник Антви Эрнетс стал игроком «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ua-football.com

На официальном сайте ПФЛК легионер заявлен за «Красно-белых» под номером «21».

Эрнест выступал на родине, а также играл в чемпионате Португалии за «Оливейра-ду-Хоспитал», «Авеш» и «Униан Лейрия».

Кроме того, ганец играл в чемпионате Украины за «Рух» и «Львов». Последним клубом новичка «Актобе» был «Наджран» из Саудовской Аравии.

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