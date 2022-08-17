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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» подписал бразильца с 52 голами за европейский клуб

ФК «Кызыл-Жар» объявил о подписании бразильского вингера Брандао Де Соузы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кызыл-Жар
ВележЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кызыл-Жар"

Предыдущим клубом 27-летнего бразильца был боснийский «Вележ». В его составе новичок «Кызыл-Жара» за пять лет провел 165 матчей и забил 52 гола.

Сейчас петропавловцы занимают в КПЛ 12-е место из 14-ти.

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