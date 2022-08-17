«Кызыл-Жар» подписал бразильца с 52 голами за европейский клуб
ФК «Кызыл-Жар» объявил о подписании бразильского вингера Брандао Де Соузы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кызыл-Жар
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ФК «Кызыл-Жар» объявил о подписании бразильского вингера Брандао Де Соузы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Предыдущим клубом 27-летнего бразильца был боснийский «Вележ». В его составе новичок «Кызыл-Жара» за пять лет провел 165 матчей и забил 52 гола.
Сейчас петропавловцы занимают в КПЛ 12-е место из 14-ти.