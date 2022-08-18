Суд Парижа отказал Ла Лиге в аннулировании контракта Мбаппе с «ПСЖ»
Административный суд Парижа отклонил иск Ла Лиги, добивавшейся аннулирования контракта нападающего Килина Мбаппе с «ПСЖ», сообщает 90min.
Административный суд Парижа отклонил иск Ла Лиги, добивавшейся аннулирования контракта нападающего Килина Мбаппе с «ПСЖ», сообщает 90min.
Ожидалось, что этим летом Мбаппе покинет «ПСЖ» и присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, но вместо этого форвард продлил контракт с парижским клубом, который, по слухам, не только предложил игроку огромные деньги, но и право влиять на трансферную политику команды.
Ла Лига, упустившая суперзвезду, попыталась оспорить правомерность контракта, настаивая на нарушении «ПСЖ» финансового фэйр-плей. Запрос Ла Лиги аннулировать договор между Мбаппе и «ПСЖ» был сделан еще в июле, но суд не счел дело достаточно важным и отложил рассмотрение до середины августа. 18 августа суд отказал в расторжении контракта, не найдя доказательств нарушения правил.