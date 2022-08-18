Текущие события
Футбол. Кубок России
10:00
Океан
Динамо Вл
02
Футбол. Кубок России
16:00
ФШМ
Химик Дз
Футбол. Кубок России
18:00
Пересвет-Трехгорка
Космос
Футбол. Еврокубки
19:00
Ракув
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:30
Ференцварош
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Цюрих
Хартс
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:00
Пюник
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:00
РФШ
Линфилд
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Базель
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:00
Янг Бойз
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
20:00
Словацко
АИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:30
Университатя Кр
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Антверпен
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:00
ХИК
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Омония
Футбол. Еврокубки
21:30
Лех
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Викинг
Футбол. Еврокубки
21:30
Кельн
Фехервар
Футбол. Еврокубки
21:45
Вильярреал
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Виборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Аустрия
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Шкупи
Балкани
Футбол. Еврокубки
22:00
Вадуц
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Твенте
Футбол. Еврокубки
22:00
АЗ
Жил Висенте
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
14.08
Брест
Марсель
11
14.08
Ницца
Страсбур
11
14.08
Аяччо
Ланс
00
14.08
Осер
Анже
22
14.08
Реймс
Клермон Фут
24
14.08
Труа
Тулуза
03
13.08
ПСЖ
Монпелье
52
13.08
Монако
Ренн
11
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:32 (мск), источник: Sport24

Суд Парижа отказал Ла Лиге в аннулировании контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Административный суд Парижа отклонил иск Ла Лиги, добивавшейся аннулирования контракта нападающего Килина Мбаппе с «ПСЖ», сообщает 90min.

ПСЖ
РеалЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Ожидалось, что этим летом Мбаппе покинет «ПСЖ» и присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, но вместо этого форвард продлил контракт с парижским клубом, который, по слухам, не только предложил игроку огромные деньги, но и право влиять на трансферную политику команды.

Ла Лига, упустившая суперзвезду, попыталась оспорить правомерность контракта, настаивая на нарушении «ПСЖ» финансового фэйр-плей. Запрос Ла Лиги аннулировать договор между Мбаппе и «ПСЖ» был сделан еще в июле, но суд не счел дело достаточно важным и отложил рассмотрение до середины августа. 18 августа суд отказал в расторжении контракта, не найдя доказательств нарушения правил.

 Анфиса Чехова объявила об отъезде из России и объяснила свое решение
Российская спортсменка показала, как кормит грудью: пикантное фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь