Суд Парижа отказал Ла Лиге в аннулировании контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Ожидалось, что этим летом Мбаппе покинет «ПСЖ» и присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, но вместо этого форвард продлил контракт с парижским клубом, который, по слухам, не только предложил игроку огромные деньги, но и право влиять на трансферную политику команды.