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10:50 (мск), источник: ТАСС

Британский миллиардер Рэтклифф хочет купить долю в футбольном клубе «Манчестер Юнайтед»

В среду агентство Блумберг сообщило, что семейство Глейзеров, владеющее «Манчестер Юнайтед», рассматривает возможность продажи миноритарной доли в клубе.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

ТАСС, 18 августа. Британский предприниматель, владелец химического концерна Ineos Джим Рэдклифф хочет приобрести долю в футбольном клубе «Манчестер Юнайтед». Об этом в среду сообщил представитель миллиардера, комментарий которого приводит газета The Times.

Ранее в среду агентство Блумберг сообщило, что семейство Глейзеров, владеющее «Манчестер Юнайтед», рассматривает возможность продажи миноритарной доли в клубе.

«Если клуб продается, Джим определенно является потенциальным покупателем, — сказал представитель Рэтклиффа. — Если бы что-то подобное было возможно, мы были бы заинтересованы в переговорах с целью долгосрочного владения».

Представитель миллиардера также добавил, что свежие вложения в клуб могли бы быть использованы с целью обновления инфраструктуры, включая стадион «Олд Траффорд». «Это не про деньги, которые были или не были потрачены. Джим смотрит, что можно сделать сейчас, и, зная, насколько клуб важен для города, есть ощущение, что настало время для перезагрузки», — отметил собеседник издания.

Американский предприниматель Малкольм Глейзер (1928−2014) с 2003 года начал скупать акции «Манчестер Юнайтед», которые появились в свободном обращении в 1990 году. К октябрю 2004 года он являлся владельцем более 30% акций клуба, а в мае следующего года сумел приобрести контрольный пакет. Глейзер затем увеличил свою долю акций до 75%, что позволило ему сменить статус клуба, превратив его из акционерного общества в частную компанию, и вывести акции из оборота.

Впоследствии Глейзер получил полный контроль над клубом, что стоило ему порядка 1,47 млрд долларов. В 2006 году он включил в руководство «Манчестер Юнайтед» своих детей, его сыновья Джоэл и Авраам являются на данный момент сопредседателями совета директоров клуба. Получение Глейзерами контроля над «Манчестер Юнайтед» вызвало резкую критику со стороны болельщиков, которые до сих настаивают на том, что команда должна быть продана другому владельцу. Фанаты неоднократно устраивали акции протеста.

Неудачный старт сезона

«Манчестер Юнайтед» в двух стартовых турах чемпионата Англии потерпел поражения от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4). После предыдущего сезона в команде сменился главный тренер — Ральфа Рангника, под руководством которого клуб занял шестое место в турнирной таблице, сменил Эрик тен Хаг.

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