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18:23 (мск), источник: Sport24

«Бавария» подписала 17-летнего грузинского футболиста

«Бавария» заключила долгосрочный контракт с 17-летний грузинским полузащитником Лукой Паркадзе, сообщает пресс-служба команды.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: bayern

Паркадзе проведет ближайший сезон в тбилисском «Динамо», после чего пополнит систему мюнхенского клуба.

«Мы знаем Луку уже некоторое время, наши скауты следили за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на просмотре в академии “Баварии”. Мы очень рады, что он станет игроком “Баварии” в следующем сезоне», — заявил менеджер академии Йохен Зауэр.

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