«Бавария» подписала 17-летнего грузинского футболиста
«Бавария» заключила долгосрочный контракт с 17-летний грузинским полузащитником Лукой Паркадзе, сообщает пресс-служба команды.
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«Бавария» заключила долгосрочный контракт с 17-летний грузинским полузащитником Лукой Паркадзе, сообщает пресс-служба команды.
Паркадзе проведет ближайший сезон в тбилисском «Динамо», после чего пополнит систему мюнхенского клуба.
«Мы знаем Луку уже некоторое время, наши скауты следили за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на просмотре в академии “Баварии”. Мы очень рады, что он станет игроком “Баварии” в следующем сезоне», — заявил менеджер академии Йохен Зауэр.