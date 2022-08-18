«Бавария» подписала 17-летнего грузинского футболиста

«Мы знаем Луку уже некоторое время, наши скауты следили за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на просмотре в академии “Баварии”. Мы очень рады, что он станет игроком “Баварии” в следующем сезоне», — заявил менеджер академии Йохен Зауэр.