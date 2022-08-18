Дзюба прокомментировал свой переход в «Адана Демирспор»

В четверг Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один. Российский нападающий будет играть под номером 24.

«Наконец-то! Рад присоединиться к “Адана Демирспор”! Готов к новым вызовам», — написал Дзюба в Telegram-канале.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» после завершения чемпионата России сезона-2021/22. Он выступал за петербургский клуб с лета 2015 года, был капитаном команды. Вместе с «Зенитом» форвард стал четырехкратным чемпионом России. Также он завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, он является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

В минувшем сезоне Дзюба провел 39 матчей, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России с Александром Кержаковым (30 мячей). Помимо «Зенита», Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».