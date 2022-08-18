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21:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба прокомментировал свой переход в «Адана Демирспор»

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Нападающий Артем Дзюба заявил, что готов к новым вызовам, переходя в турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор».

Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один. Российский нападающий будет играть под номером 24.

«Наконец-то! Рад присоединиться к “Адана Демирспор”! Готов к новым вызовам», — написал Дзюба в Telegram-канале.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» после завершения чемпионата России сезона-2021/22. Он выступал за петербургский клуб с лета 2015 года, был капитаном команды. Вместе с «Зенитом» форвард стал четырехкратным чемпионом России. Также он завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, он является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

В минувшем сезоне Дзюба провел 39 матчей, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России с Александром Кержаковым (30 мячей). Помимо «Зенита», Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».

«Адана Демирспор» занял девятое место по итогам прошлого чемпионата Турции. Команда проводила первый сезон в высшей лиге с 1995 года. В текущем чемпионате клуб после двух туров идет на первом месте в таблице. За «Адана Демирспор» играют итальянский нападающий Марио Балотелли, выступавший, в частности, за «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», и украинский защитник Ярослав Ракицкий, игравший за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Команду тренирует итальянский специалист Винченцо Монтелла.

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