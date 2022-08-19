«Челси» в официальном заявлении назвал идиотами людей, оскорбивших Сона на почве расизма

В адрес корейского нападающего «шпор» Сон Хын Мина демонстрировались расистские жесты.



«Футбольный клуб “Челси” считает любую форму дискриминационного поведения абсолютно отвратительной. Этому нет места ни в “Челси”, ни в любом из наших сообществ. “Челси” постоянно заявлял об абсолютной нетерпимости к дискриминационному поведению, но всё еще есть такие идиоты, которые присоединяются к этому клубу в качестве так называемых фанатов, что позорит ФК “Челси”, наших тренеров, игроков, персонал и наших истинных сторонников. Мы расследуем этот инцидент, и если личность виновных будет установлена, клуб примет самые решительные меры», — гласит заявление на официальном сайте «Челси».