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02:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» в официальном заявлении назвал идиотами людей, оскорбивших Сона на почве расизма

Лондонский «Челси» выразил официальную позицию касательно инцидента на «Стэмфорд Бридж» во время лондонского дерби с «Тоттенхэмом» 14 августа.

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Источник: Reuters

В адрес корейского нападающего «шпор» Сон Хын Мина демонстрировались расистские жесты.

«Футбольный клуб “Челси” считает любую форму дискриминационного поведения абсолютно отвратительной. Этому нет места ни в “Челси”, ни в любом из наших сообществ. “Челси” постоянно заявлял об абсолютной нетерпимости к дискриминационному поведению, но всё еще есть такие идиоты, которые присоединяются к этому клубу в качестве так называемых фанатов, что позорит ФК “Челси”, наших тренеров, игроков, персонал и наших истинных сторонников. Мы расследуем этот инцидент, и если личность виновных будет установлена, клуб примет самые решительные меры», — гласит заявление на официальном сайте «Челси».

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