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14:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Левандовски украли часы во время раздачи автографов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски стал жертвой грабителей, сообщает sport.es.

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Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, 33-летний поляк раздавал автографы через окно своего автомобиля, в это время два злоумышленника открыли пассажирскую дверь и сняли с руки форварда часы стоимостью 75 тысяч евро.

Сообщается, что Левандовски попытался догнать злоумышленников на машине, но попал в небольшое ДТП. Позже полиция задержала грабителей и вернула форварду часы.

Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. Каталонский клуб заплатил 45 млн евро, также 5 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

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