У Левандовски украли часы во время раздачи автографов

По сведениям источника, 33-летний поляк раздавал автографы через окно своего автомобиля, в это время два злоумышленника открыли пассажирскую дверь и сняли с руки форварда часы стоимостью 75 тысяч евро.

Сообщается, что Левандовски попытался догнать злоумышленников на машине, но попал в небольшое ДТП. Позже полиция задержала грабителей и вернула форварду часы.