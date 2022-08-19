Голевая игра «Реала» с «Сельтой» и тяжелый выезд для «Барселоны»: топ-матчи 2-го тура Ла Лиги

«Реал» продолжает творить магию. Команда Анчелотти может невнятно начать матч, пропустить первой, но у нее есть чемпионский характер. Всё это мы увидели в первом туре с «Альмерией». Васкес не расклеился после отмененного гола из-за спорного офсайда, а своей настырностью добился-таки своего и забил. А дальше было то самое волшебство: Алаба выходит на замену ближе к концу матча и уже через минуту классно бьет над стенкой своей левой.

Ради таких моментов и не стоит пропускать матчи «Реала». Нельзя не повторить: мы живем в эпоху великой команды, которая только и знает, что побеждает. Теперь мадридцев ждет «Сельта», обычно три очка тут гарантированы, но когда команду из Виго возглавил аргентинец Кудет, побеждать «Реалу» стало сложнее. К тому же у «Сельты» есть классная пара форвардов Аспас — Мина. Так что, кажется, тут можно смело ждать голы.

У «Барселоны» старт сезона пошел не по плану. Каталонцы все-таки дозаявили новичков к первому туру (кроме Кунде), но матч с «Райо Вальекано» разочаровал. Сине-гранатовые, конечно, кратно превзошли соперника и по владению мячом (67% на 33%), и по ударам 21−4, но нули на табло так и не исчезли. Команда у Хави пока сыроватая, медленная, самое время для соперников пользоваться этим. Еще и Бускетс схватил красную карточку.

Дебют Левандовского в Ла Лиге получился нелучшим, возможно, польского бомбардира смутили полные трибуны на «Камп Ноу». Один гол Роберт технично забил, но из офсайда. Откроет ли он счет своим мячам во втором туре? Каталонцы едут в гости к «Реал Сосьедаду», очень неуступчивой команде. Есть и другие интриги. Сыграет ли Дембеле в силу своего таланта? И наконец, как Хави разместит всех своих звезд в атаке? Есть ведь еще и Обамеянг, и Фати, и Кессиэ, и даже Ферран Торрес, купленный за 55 млн евро.