«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

При новом тренере тен Хаге «Манчестер Юнайтед» выглядит хуже, чем при Рангнике и Сульшере в прошлом сезоне. У игроков нет уверенности, они теряются под прессингом, де Хеа допускает детские ошибки. Отсюда 1:2 с «Брайтоном» и унизительные 0:4 с «Брентфордом». Тен Хаг еще не определился с тактикой и основой, выпускает Эриксена на разных позициях, Роналду начал первый тур в запасе, так как почти не был с командой в межсезонье. Все это говорит об одном: в «Юнайтед» хаос, и так быстро его не упорядочить. Даже покупка Каземиро, одного из лучших опорников мира, это не исправит. Бразилец, кстати, не сыграет с «Ливерпулем». «МЮ» слишком долго брал не тех футболистов, в итоге новому тренеру достался несбалансированный состав. Разве пара в обороне Магуйар — Мартинес (рост 175 см) — образец надежности?

«Ливерпуль» тоже начал сезон не очень здорово, команда Клоппа ушла от поражения с «Фулхэмом» (2:2) и с «Кристал Пэлас» (1:1), во втором случае спасаться пришлось в меньшинстве. Глупую красную карточку схватил Нуньес, поддавшийся на провокацию. С «Юнайтед» уругваец не сыграет, тут манкунианцам (особенно защитникам) повезло. Видно, что футболисты «Ливерпуля» еще не набрали форму: моменты создают с трудом, реализация хромает. По владению мячом вопросов нет, но за это три очка не дают. Еще и в обороне нет слаженности, соперники мерсисайдцев забивают Алиссону в каждом матче. Есть проблемы и с составом: против «Пэласа» в центре поля в старте пришлось выйти Милнеру и Эллиотту (вместо Тиаго и Хендерсона).

На что ставить

У «Манчестер Юнайтед» уже два поражения подряд, игроков и тренера и так уже критикуют со всех сторон, страшно представить, что начнется после третьего проигрыша. Но при этом сложно вообразить, что хозяева смогут устоять на «Олд Траффорде». «Ман Юнайтед» пока не стал единой командой, это все еще талантливые футболисты, которые играют сами по себе. В прошлом сезоне «Ливерпуль» в двух матчах забил 9 голов в ворота «МЮ», на «Олд Траффорде» тогда было 5:0. Прямой зависимости тут нет, не факт, что мы снова увидим разгром, но по ставкам напрашивается победа «Ливерпуля». БК Olimpbet предлагает коэффициент 2,04 на то, что гости выиграют с форой −1.

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.