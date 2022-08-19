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15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Анчелотти подтвердил, что Каземиро хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

Реал
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Источник: Reuters

Итальянский тренер подтвердил, что бразилец хочет покинуть мадридский клуб.

«Я разговаривал с Каземиро. Он хочет получить новый вызов. Мы понимаем его решение», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

По данным СМИ, манкунианцы заплатят чемпионам Испании € 60 млн сразу и ещё € 10 млн позднее в виде бонусов в случае выполнения ряда пунктов и условий соглашения.

Отмечается, что переговорный процесс существенно продвинулся, а в «Манчестер Юнайтед» уже уверены в подписании Каземиро. На ближайшие дни уже намечается медосмотр полузащитника в английском клубе. В «Реале» бразилец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов. «МЮ» готов предложить Каземиро зарплату на уровне Давида де Хеа, который зарабатывает порядка € 413 тыс. в неделю.

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