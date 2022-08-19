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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» согласовали переход Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
РеалЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сделка согласована. Бразилец согласился на переход в английский клуб и принял предложение «Манчестер Юнайтед». «МЮ» заплатит за него € 60 млн. Ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

На ближайшие дни уже намечается медосмотр полузащитника в английском клубе. В «Реале» бразилец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов. «МЮ» готов предложить Каземиро зарплату на уровне Давида де Хеа, который зарабатывает порядка € 413 тыс. в неделю.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что Каземиро хочет покинуть команду. Итальянец заявил, что в Мадриде к его желанию отнеслись с пониманием.

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