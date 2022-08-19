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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:29 (мск), источник: Sport24

Почему Роналду стал никому не нужен. У него лишь один выход — и речь не о завершении карьеры

Пора принять неизбежное.

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Источник: AP 2022

Самый популярный человек в мире оказался самым одиноким. Криштиану Роналду все лето ищет себе мэтч в тиндере, но ветряные девушки-гранды неизменно свайпают его профиль: португалец не смог перейти в «Атлетико» и «Челси», ему отказали «Бавария» и даже — буквально вчера — дортмундская «Боруссия».

Еще четыре года назад, если бы кто-нибудь предложил «Боруссии» купить Роналду, в Дортмунде сочли бы такой оффер первоапрельской шуткой. А теперь — практически демонстративно воротят нос.

Футбол за прошедшие четыре года стремительно поменялся: в нем окончательно победили коммунистические установки Хосепа Гвардиолы — стерильный мир пьесы «Клоп», где любая индивидуальность работает по правилам коллектива. Нарцисс Роналду в таком мире — тот же Иван Присыпкин: разморозился из далекого прошлого, чтобы вступить в диссонанс с настоящим.

Есть, впрочем, и куда более простое объяснение, почему Криштиану оказался никому не нужен: в феврале ему исполнилось 37 лет. Португалец — перфекционист с оттенками фрика — всю карьеру пытался обмануть природу: не вылезал из криосаун, грыз молодильные яблоки, а в его холодильнике никогда не было колы и даже — подслащенных йогуртов.

И все же время неумолимо берет свое: Криштиану все меньше прессингует (9,4 прессинг-действия за матч в сезоне-2018/19 против 6,67 в прошлом) и все меньше забивает — вернувшись в «МЮ», он впервые за 12 лет не допрыгнул до минимальной планки в 20 голов за чемпионат.

К 37 годам португалец стал просто хорошим нападающим: он даст вам неплохую статистику, но взамен попросит неземную зарплату и статус Короля — такого, что и устроит истерику из-за ранней замены, и не явится вовремя на тренировочный сбор.

Вот и спрашивается: кому нужно такое счастье? Бессилен оказался даже всевластный Жорже Мендеш: выяснилось, что пристроить Роналду в клуб уровня плей-офф Лиги чемпионов — невыполнимая задача.

На сегодня у Криштиану остался один выход. Смириться с тем, что футбол поменялся и он — тоже, и уехать на почетную пенсию: в «Спортинг», на Ближний Восток или в MLS. Хотеть жить вечно, когда ты соткан из плоти и крови, — в этом есть что-то маниакальное, что-то от Волдеморта.

Не спорю, болезненная страсть Криштиану быть лучшим и сделала его Криштиану. За это его и полюбил мир, но у любой истории есть финал.

В этом году, судя по всему, мы засвидетельствовали финал большой карьеры Криштиану Роналду.

Тимофей Яценко

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