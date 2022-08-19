«Пугали, что город не очень». Дзюба выложил первое видео из Аданы
Артем Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», а сегодня выложил первую сторис в статусе игрока турецкого клуба.
Артем Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», а сегодня выложил первую сторис в статусе игрока турецкого клуба.
Дзюба снял видео с видами Аданы. Сначала показал побережье — за кадром голос Артема комментирует: «Красота, лепота».
А потом в кадре появляется вид на мечеть Сабанджи — одну из главных достопримечательностей города. Реакция Артема: «Не знаю как вам, а мне очень нравится. Пугали, что тут не очень город. Очень даже».
Адана считается скорее промышленным, чем туристическим городом. Тут развита текстильная, химическая и пищевая индустрии.