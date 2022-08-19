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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Пугали, что город не очень». Дзюба выложил первое видео из Аданы

Артем Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», а сегодня выложил первую сторис в статусе игрока турецкого клуба.

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Дзюба снял видео с видами Аданы. Сначала показал побережье — за кадром голос Артема комментирует: «Красота, лепота».

А потом в кадре появляется вид на мечеть Сабанджи — одну из главных достопримечательностей города. Реакция Артема: «Не знаю как вам, а мне очень нравится. Пугали, что тут не очень город. Очень даже».

Адана считается скорее промышленным, чем туристическим городом. Тут развита текстильная, химическая и пищевая индустрии.

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