ФА наказала Конте и Тухеля за их конфликт в матче «Челси» с «Тоттенхэмом»

В отношении наставника «шпор» ФА приняло решение наложить штраф в размере € 18 тыс., а с наставника синих взыскали около € 42 тыс., а также дисквалифицировали его на один матч.

«Томас Тухель и Антонио Конте признали, что их поведение после финального свистка матча Премьер-лиги между “Челси” и “Тоттенхэм Хотспур” в воскресенье, 14 августа 2022 года, было ненадлежащим, и оба менеджера запросили бумажное слушание. Эти санкции могут быть обжалованы, и запрет Томаса Тухеля на один матч на боковой линии был временно приостановлен до получения письменных обоснований своих решений независимой регулирующей комиссией, которые будут предоставлены в установленном порядке», — говорится в заявлении ФА.