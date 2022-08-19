Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Труа
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Герта
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Райо Вальекано
01
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Факел
11
Футбол. Премьер-лига
20.08
Урал
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
15.08
Ливерпуль
Кристал Пэлас
11
14.08
Челси
Тоттенхэм Хотспур
22
14.08
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
10
13.08
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
40
13.08
Арсенал
Лестер
42
13.08
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
00
13.08
Манчестер Сити
Борнмут
40
13.08
Саутгемптон
Лидс
22
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

ФА наказала Конте и Тухеля за их конфликт в матче «Челси» с «Тоттенхэмом»

Стали известны детали дисциплинарных санкций к главным тренерам «Тоттенхэма» и «Челси» — Антонио Конте и Томасу Тухелю.

Челси
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В отношении наставника «шпор» ФА приняло решение наложить штраф в размере € 18 тыс., а с наставника синих взыскали около € 42 тыс., а также дисквалифицировали его на один матч.

«Томас Тухель и Антонио Конте признали, что их поведение после финального свистка матча Премьер-лиги между “Челси” и “Тоттенхэм Хотспур” в воскресенье, 14 августа 2022 года, было ненадлежащим, и оба менеджера запросили бумажное слушание. Эти санкции могут быть обжалованы, и запрет Томаса Тухеля на один матч на боковой линии был временно приостановлен до получения письменных обоснований своих решений независимой регулирующей комиссией, которые будут предоставлены в установленном порядке», — говорится в заявлении ФА.

Напомним, в матче «Челси» и «Тоттенхэма», который состоялся 14 августа на «Стэмфорд Бридж», между наставниками команд Тухелем и Конте на протяжении всего матча происходили конфликты. Последний случился после финального свистка, за что главный судья встречи Энтони Тэйлор показал обоим тренерам по красной карточке.

Читайте также
Челси
2:2
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
 Легенда чешского хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным
Как водка и травма перечеркнули жизнь советского рекордсмена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь