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22:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба впервые принял участие в тренировке «Адана Демирспор». 22 августа — игра с «Фенербахче»

Новичок «Адана Демирспор» Артем Дзюба впервые принял участие в тренировке турецкого клуба.

Фенербахче
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Источник: Спорт-Экспресс

18 августа «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с 33-летним игроком. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год.

В 3-м туре «Адана Демирспор» на выезде сыграет с «Фенербахче» 22 августа. «Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

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