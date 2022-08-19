Дзюба впервые принял участие в тренировке «Адана Демирспор». 22 августа — игра с «Фенербахче»
Новичок «Адана Демирспор» Артем Дзюба впервые принял участие в тренировке турецкого клуба.
Фенербахче
Новичок «Адана Демирспор» Артем Дзюба впервые принял участие в тренировке турецкого клуба.
18 августа «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с 33-летним игроком. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год.
В 3-м туре «Адана Демирспор» на выезде сыграет с «Фенербахче» 22 августа. «Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.