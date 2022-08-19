«МЮ» объявил о договоренности с «Реалом» о трансфере Каземиро

Сообщалось, что игрок будет зарабатывать в Англии 350 тысяч фунтов в неделю. Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за бразильца 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

К системе «Реала» хавбек присоединился в 2013 году. Отыграв сезон-2014/15 в аренде в «Порту», он вернулся в «Мадрид» и стал твердым игроком стартового состава. Каземиро по три раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, один раз — Кубок Испании, пять раз — Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.