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19 августа, источник: Sports.Ru

«МЮ» объявил о договоренности с «Реалом» о трансфере Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро переходит в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы объявили о договоренности о трансфере 30-летнего хавбека сборной Бразилии.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Трансфер будет завершен при условии согласования личных условий между «МЮ» и Каземиро, выполнения требований Великобритании для получения визы и прохождения медицинского осмотра.

Сообщалось, что игрок будет зарабатывать в Англии 350 тысяч фунтов в неделю. Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за бразильца 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

К системе «Реала» хавбек присоединился в 2013 году. Отыграв сезон-2014/15 в аренде в «Порту», он вернулся в «Мадрид» и стал твердым игроком стартового состава. Каземиро по три раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, один раз — Кубок Испании, пять раз — Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

Он провел за «Реал» 222 матча и забил 24 гола.

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