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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха обыграла «Герту» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха обыграла «Герту» в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.

Боруссия М
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Источник: AFP 2022

Встреча в Мёнхенгладбахе завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам принес гол Алассана Плеа, реализовавшего пенальти на 34-й минуте. На 70-й минуте шанс удвоить преимущество «Боруссии» упустил Йонас Хофман, 11-метровый удар в его исполнении отразил вратарь гостей Оливер Кристенсен.

С 69-й минуты «Герта» играла в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален бывший защитник казанского «Рубина» Филип Уремович.

Победа в стартовом матче тура позволила «Боруссии» с семью очками возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. «Герта» с одним очком располагается на 15-й позиции. В следующем туре 27 августа берлинский клуб примет «Боруссию» из Дортмунда, а мёнхенгладбахцы в тот же день на выезде сыграют с мюнхенской «Баварией».

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