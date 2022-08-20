«Боруссия» из Мёнхенгладбаха обыграла «Герту» в матче чемпионата Германии

Встреча в Мёнхенгладбахе завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам принес гол Алассана Плеа, реализовавшего пенальти на 34-й минуте. На 70-й минуте шанс удвоить преимущество «Боруссии» упустил Йонас Хофман, 11-метровый удар в его исполнении отразил вратарь гостей Оливер Кристенсен.

С 69-й минуты «Герта» играла в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален бывший защитник казанского «Рубина» Филип Уремович.

Победа в стартовом матче тура позволила «Боруссии» с семью очками возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. «Герта» с одним очком располагается на 15-й позиции. В следующем туре 27 августа берлинский клуб примет «Боруссию» из Дортмунда, а мёнхенгладбахцы в тот же день на выезде сыграют с мюнхенской «Баварией».