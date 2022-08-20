«Лион» уверенно обыграл «Труа» в 3-м туре Лиги 1

Уже на 3-й минуте встречи счёт открыл форвард «Лиона» Александр Ляказетт. На 39-й минуте «Труа» забил ответный мяч — пенальти, поставленный за нарушение Николаса Тальяфико на Тьерно Бальде, реализовал полузащитник Флориан Тардье. Однако через три минуты после начала второго тайма «Лион» вновь вышел вперёд, после передачи Лукаса Пакеты гол забил Николас Тальяфико. Бразилец Тете упрочил преимущество хозяев на 49-й минуте, а на 75-й минуте оформил дубль — 4:1 в пользу «Лиона».