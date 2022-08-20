Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
19.08
Лион
Труа
41
Футбол. Зарубежный
19.08
Боруссия М
Герта
10
Футбол. Зарубежный
19.08
Эспаньол
Райо Вальекано
02
Футбол. Премьер-лига
19.08
Крылья Советов
Факел
11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Урал
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
19.08
Лион
Труа
41
14.08
Брест
Марсель
11
14.08
Ницца
Страсбур
11
14.08
Аяччо
Ланс
00
14.08
Осер
Анже
22
14.08
Реймс
Клермон Фут
24
14.08
Труа
Тулуза
03
13.08
ПСЖ
Монпелье
52
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» уверенно обыграл «Труа» в 3-м туре Лиги 1

Сегодня, 19 августа, состоялся матч 3-го тура французской Лиги 1, «Лион» принимал «Труа». Встреча прошла на стадионе «Групама» в Лионе и завершилась победой хозяев — 4:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье.

Лион
ТруаЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Уже на 3-й минуте встречи счёт открыл форвард «Лиона» Александр Ляказетт. На 39-й минуте «Труа» забил ответный мяч — пенальти, поставленный за нарушение Николаса Тальяфико на Тьерно Бальде, реализовал полузащитник Флориан Тардье. Однако через три минуты после начала второго тайма «Лион» вновь вышел вперёд, после передачи Лукаса Пакеты гол забил Николас Тальяфико. Бразилец Тете упрочил преимущество хозяев на 49-й минуте, а на 75-й минуте оформил дубль — 4:1 в пользу «Лиона».

Это был второй матч «Лиона» в новом сезоне и вторая победа команды. «Труа» же потерпел третье поражение подряд.

Читайте также
Лион
4:1
Первый тайм: 1:1
Труа
 Легенда чешского хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным
Как водка и травма перечеркнули жизнь советского рекордсмена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь