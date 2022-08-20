«Реал» планирует приобрести Хейбьерга после ухода Каземиро
Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг может стать игроком «Реала». Об этом сообщает The Telegraph.
Реал
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Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг может стать игроком «Реала». Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти видит в датчанине идеальную замену Каземиро, который в скором времени станет игроком «Манчестер Юнайтед». Итальянский специалист хотел подписать Хейбьерга еще во время работы в «Эвертоне», но игрок выбрал «Тоттенхэм».
Препятствием для осуществления трансфера может стать желание футболиста получать регулярную игровую практику перед чемпионатом мира в Катаре.
В прошлом сезоне Хейбьерг сыграл 36 матчей в АПЛ, где забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.