«Реал» планирует приобрести Хейбьерга после ухода Каземиро

По данным источника, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти видит в датчанине идеальную замену Каземиро, который в скором времени станет игроком «Манчестер Юнайтед». Итальянский специалист хотел подписать Хейбьерга еще во время работы в «Эвертоне», но игрок выбрал «Тоттенхэм».