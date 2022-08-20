Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13:00
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
14:30
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
Футбол. Премьер-лига
15:00
Химки
Локомотив
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ланс
Футбол. Зарубежный
18:30
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Салернитана
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Сочи
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Специя
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
19.08
Севилья
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
19.08
Лион
Труа
41
Футбол. Зарубежный
19.08
Боруссия М
Герта
10
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
19.08
Севилья
Вальядолид
11
19.08
Эспаньол
Райо Вальекано
02
15.08
Бетис
Эльче
30
15.08
Хетафе
Атлетико
03
15.08
Атлетик
Мальорка
00
14.08
Альмерия
Реал
12
14.08
Валенсия
Жирона
10
14.08
Кадис
Реал Сосьедад
01
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:55 (мск), источник: Sport24

«Реал» планирует приобрести Хейбьерга после ухода Каземиро

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг может стать игроком «Реала». Об этом сообщает The Telegraph.

Реал
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти видит в датчанине идеальную замену Каземиро, который в скором времени станет игроком «Манчестер Юнайтед». Итальянский специалист хотел подписать Хейбьерга еще во время работы в «Эвертоне», но игрок выбрал «Тоттенхэм».

Препятствием для осуществления трансфера может стать желание футболиста получать регулярную игровую практику перед чемпионатом мира в Катаре.

В прошлом сезоне Хейбьерг сыграл 36 матчей в АПЛ, где забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

 Анна Семенович ответила на откровенное признание поклонника: «Обожаю ************** на ваши фото»
Русскую гимнастку, уехавшую жить в США, связали веревками и подвесили к потолку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь