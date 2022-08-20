Главный тренер «Торино» прокомментировал травму Миранчука
Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич расстроен тем, что российский полузащитник Алексей Миранчук сейчас не может помочь команде.
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Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич расстроен тем, что российский полузащитник Алексей Миранчук сейчас не может помочь команде.
«Команда постепенно улучшает свои позиции. Нашим новичкам есть еще над чем работать, они пока испытывают сложности с тем, чтобы вписаться в команду, но я думаю, что мы готовы.
Мне очень жаль, что Миранчук, который забил гол в последней игре, выбыл на долгий срок из-за травмы. Это большая потеря, он уникальный игрок в нашей команде», — сказал Юрич на пресс-конференции.
Во втором туре чемпионата Италии «Торино» 20 августа сыграет с «Лацио».