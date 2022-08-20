Главный тренер «Торино» прокомментировал травму Миранчука

«Команда постепенно улучшает свои позиции. Нашим новичкам есть еще над чем работать, они пока испытывают сложности с тем, чтобы вписаться в команду, но я думаю, что мы готовы.



Мне очень жаль, что Миранчук, который забил гол в последней игре, выбыл на долгий срок из-за травмы. Это большая потеря, он уникальный игрок в нашей команде», — сказал Юрич на пресс-конференции.