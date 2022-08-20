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10:48 (мск), источник: Московский комсомолец

Главный тренер «Торино» прокомментировал травму Миранчука

Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич расстроен тем, что российский полузащитник Алексей Миранчук сейчас не может помочь команде.

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Источник: Reuters

«Команда постепенно улучшает свои позиции. Нашим новичкам есть еще над чем работать, они пока испытывают сложности с тем, чтобы вписаться в команду, но я думаю, что мы готовы.

Мне очень жаль, что Миранчук, который забил гол в последней игре, выбыл на долгий срок из-за травмы. Это большая потеря, он уникальный игрок в нашей команде», — сказал Юрич на пресс-конференции.

Во втором туре чемпионата Италии «Торино» 20 августа сыграет с «Лацио».

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