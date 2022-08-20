Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу в домашнем матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 64-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн. Результативную передачу отдал полузащитник лондонской команды Иван Перишич.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Вулверхэмптон» (1) — на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (6) и лондонский «Арсенал» (6). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».