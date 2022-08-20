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17:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Харри Кейн побил рекорд Агуэро по голам в АПЛ за одну команду

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн принес своей команде победу в матче 3-го тура английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (1:0).

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Источник: Reuters

Англичанин отличился на 64-й минуте.

Этот гол стал для Кейна 185-м в составе «Тоттенхэма» в АПЛ. Футболист установил новый рекорд по голам в чемпионате Англии за одну команду.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (184).

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Первый тайм: 0:0
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