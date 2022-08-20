Харри Кейн побил рекорд Агуэро по голам в АПЛ за одну команду

Футбол, Англия, Тур 320.08.2022, 14:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
|Харри Кейн(Иван Перишич)
|64′
|1
|Уго Льорис
|1
|Жозе Са
|6
|Давинсон Санчес
|4
|Натан Коллинз
67′
|12
|Эмерсон Роял
|19
|Хонни Кастро
|15
|Эрик Дайер
|23
|Макс Килман
|33
|Бен Дэвис
|8
|Рубен Невеш
|5
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
12′
|27
|Матеус Нунес
|30
|Родриго Бентанкур
|3
|Райан Аит Нури
56′71′
|10
|Харри Кейн
67′
|22
|Нелсон Семеду
|14
|Иван Перишич
76′
|28
|Жоау Моутинью
58′
|19
|Райан Сессеньон
|32
|Леандер Дендонкер
|7
|Сон Хын Мин
76′
|7
|Педру Нету
71′
|9
|Ришарлисон
|37
|Адама I Траоре
|21
|Деян Кулушевски
86′
|10
|Даниэл Поденсе
59′
|38
|Ив Биссума
|9
|Рауль Хименес
|17
|Гонсалу Гедеш
81′
|11
|Хван Хи Чхан
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Саймон Хупер(Англия)