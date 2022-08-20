Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Лансом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 3-го тура чемпионата Франции против «Ланса».
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 3-го тура чемпионата Франции против «Ланса».
Футболист остался в запасе. В нынешнем сезоне 26-летний игрок принял участие в трех матчах монегасков и не отличился результативными действиями. Во всех трех играх Головин выходил на поле с первых минут.
«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Бадиашиле, Дисаси, Кайю Энрике, Минамино, Жан Лукас, Матазо, Диатта, Эмболо, Бен Йеддер.
Запасные: Камара, Дидиллон, Диоп, Желсон Мартинш, Головин, Якобс, Марипан, Сарр, Фолланд.
«Ланс»: Самба, Мачадо, Дансо, Сотока, Фофана, Опенда, Медина, Перейра да Коста, Градит, Абдул Самед, Франковски.
Запасные: Лека, Ву, Кабо, Айдара, Берг, Какута, Пореба, Ганаго, Саид.
Матч «Монако» — «Ланс» состоится сегодня, 20 августа. Начало — в 18.00 (мск).
Монако — Ланс.