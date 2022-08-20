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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
18:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Лансом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 3-го тура чемпионата Франции против «Ланса».

Монако
ЛансЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футболист остался в запасе. В нынешнем сезоне 26-летний игрок принял участие в трех матчах монегасков и не отличился результативными действиями. Во всех трех играх Головин выходил на поле с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Бадиашиле, Дисаси, Кайю Энрике, Минамино, Жан Лукас, Матазо, Диатта, Эмболо, Бен Йеддер.

Запасные: Камара, Дидиллон, Диоп, Желсон Мартинш, Головин, Якобс, Марипан, Сарр, Фолланд.

«Ланс»: Самба, Мачадо, Дансо, Сотока, Фофана, Опенда, Медина, Перейра да Коста, Градит, Абдул Самед, Франковски.

Запасные: Лека, Ву, Кабо, Айдара, Берг, Какута, Пореба, Ганаго, Саид.

Матч «Монако» — «Ланс» состоится сегодня, 20 августа. Начало — в 18.00 (мск).

Монако — Ланс.

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