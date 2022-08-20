«Монако» с крупным счетом проиграл «Лансу», Головин вышел во 2-м тайме

Голами в ворота монегасков отличились Луа Опенда, Дейер Мачадо, Секо Фофана, реализовавший пенальти, и Весли Саид. Единственный мяч в составе хозяев забил Бенуа Бадьяшиль.

На 72-й минуте «Монако» остался в меньшинстве при счете 1:3: красную карточку получил защитник Вандерсон.

Российский хавбек монегасков Александр Головин появился на поле на 56-й минуте, заменив Такуми Минамино.