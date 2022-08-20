«Монако» с крупным счетом проиграл «Лансу», Головин вышел во 2-м тайме
«Монако» на своем поле потерпел крупное поражение от «Ланса» (1:4) в рамках 3-го тура чемпионата Франции.
Монако
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«Монако» на своем поле потерпел крупное поражение от «Ланса» (1:4) в рамках 3-го тура чемпионата Франции.
Голами в ворота монегасков отличились Луа Опенда, Дейер Мачадо, Секо Фофана, реализовавший пенальти, и Весли Саид. Единственный мяч в составе хозяев забил Бенуа Бадьяшиль.
На 72-й минуте «Монако» остался в меньшинстве при счете 1:3: красную карточку получил защитник Вандерсон.
Российский хавбек монегасков Александр Головин появился на поле на 56-й минуте, заменив Такуми Минамино.
«Монако» с 4 очками находится на 7-м месте в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» набрал 7 очков и поднялся на 1-ю строчку.