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22:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Виталити — Дин Корт» состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» дома принимал лондонский «Арсенал».

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Источник: Reuters

Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном.

Гости активно начали игру. Уже на пятой минуте полузащитник «канониров» Мартин Эдегор вывел свою команду вперёд.

Через шесть минут норвежец забил ещё один гол с передачи нападающего Габриэла Жесуса.

На 54-й минуте защитник Вильям Салиба сумел укрепить преимущество «Арсенала», ассистировал ему Гранит Джака. Финальный свисток арбитра сигнализировал итоговый счёт 3:0 в пользу лондонской команды.

После этого матча «Арсенал» набрал девять очков и временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. У «Борнмута» осталось три очка, с ними он временно опустился на 14-ю строчку.

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