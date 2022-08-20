«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ

Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном.

Гости активно начали игру. Уже на пятой минуте полузащитник «канониров» Мартин Эдегор вывел свою команду вперёд.

Через шесть минут норвежец забил ещё один гол с передачи нападающего Габриэла Жесуса.

На 54-й минуте защитник Вильям Салиба сумел укрепить преимущество «Арсенала», ассистировал ему Гранит Джака. Финальный свисток арбитра сигнализировал итоговый счёт 3:0 в пользу лондонской команды.