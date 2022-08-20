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22:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Торино» без Миранчука сыграло вничью с «Лацио»

«Торино» и «Лацио» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Италии.

Торино
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Источник: AFP 2022

Встреча закончилась со счетом 0:0.

Отметим, что российский полузащитник туринцев Алексей Мранчук пропускал встречу из-за травмы.

В следующем туре «Лацио» 26 августа сыграет против «Интера». «Торино» 27 августа проведет матч против новичка серии А — «Кремонезе».

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