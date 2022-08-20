«Торино» без Миранчука сыграло вничью с «Лацио»
«Торино» и «Лацио» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Италии.
Торино
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Торино» и «Лацио» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Италии.
Встреча закончилась со счетом 0:0.
Отметим, что российский полузащитник туринцев Алексей Мранчук пропускал встречу из-за травмы.
В следующем туре «Лацио» 26 августа сыграет против «Интера». «Торино» 27 августа проведет матч против новичка серии А — «Кремонезе».