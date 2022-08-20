«Нам нужно продавать». Хави подтвердил, что «Барселона» не может заявить Кунде
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что испанский клуб должен расстаться с несколькими футболистами для того, чтобы заявить на сезон защитника Жюля Кунде.
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что испанский клуб должен расстаться с несколькими футболистами для того, чтобы заявить на сезон защитника Жюля Кунде.
«Пока мы ничего не знаем и находимся в режиме ожидания. Кунде — отличный футболист и прирождённый лидер. Надеюсь, что скоро он сможет это продемонстрировать. Например, завтра, если сумеет сыграть.
Жюль хорошо тренируется и находился в отличном расположении духа. Однако нам нужно продавать игроков, чтобы его зарегистрировать. Окно закрывается в конце августа и мы не знаем, что произойдёт. Обамеянг и Депай всё ещё в команде, они будут в заявке на матч с “Реалом Сосьедад”. Но приоритетная задача — зарегистрировать Кунде», — приводит слова Хави AS.
Напомним, Кунде стал одним из пяти новичков «Барселоны» в это межсезонье, перейдя из «Севильи». Однако он единственный, кого клуб не сумел зарегистрировать.