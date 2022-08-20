«Интер» с разгромным счетом обыграл «Специю»

Голами в матче отметились Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу и Карлос Хоакин Корреа.

«Интер» набрал 6 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице серии А. «Специя» находится на 10-й позиции (3 очка).

В другом матче 2-го тура серии А «Сассуоло» обыграл «Лечче» со счетом 1:0. Голом отметился Доменико Берарди.