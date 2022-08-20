«Интер» с разгромным счетом обыграл «Специю»
«Интер» дома обыграл «Специю» во 2-м туре чемпионата Италии. Матч на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился со счетом 3:0.
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«Интер» дома обыграл «Специю» во 2-м туре чемпионата Италии. Матч на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился со счетом 3:0.
Голами в матче отметились Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу и Карлос Хоакин Корреа.
«Интер» набрал 6 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице серии А. «Специя» находится на 10-й позиции (3 очка).
В другом матче 2-го тура серии А «Сассуоло» обыграл «Лечче» со счетом 1:0. Голом отметился Доменико Берарди.
«Сассуоло» набрал первые очки в чемпионате Италии и поднялся с последнего на 11-е место (3 очка). «Лечче» находится на 14-й позиции (0 очков).