«Барселона» отдаст Юмтити в аренду в «Лечче»
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити продолжит карьеру в Серии А.
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ЛеччеЧемпионат Испании: таблица и календарь
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити продолжит карьеру в Серии А.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Лечче» арендует 29-летнего футболиста на сезон-2022/23. Итальянцы согласовали условия контракта с самим игроком.
Зарплату французу будет платить «Барселона», однако каталонцы смогут претендовать на бонусные выплаты от «Лечче» в зависимости от числа проведенных Юмтити за итальянский клуб матчей.
На Юмтити также претендовал «Ренн», но игрок провалил медосмотр.