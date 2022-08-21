«Барселона» отдаст Юмтити в аренду в «Лечче»

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Лечче» арендует 29-летнего футболиста на сезон-2022/23. Итальянцы согласовали условия контракта с самим игроком.

Зарплату французу будет платить «Барселона», однако каталонцы смогут претендовать на бонусные выплаты от «Лечче» в зависимости от числа проведенных Юмтити за итальянский клуб матчей.