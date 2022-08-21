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14:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед» из-за перехода Каземиро в команду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду решил остаться в манкунианском клубе, сообщает журналист Педру Алмейда в своих соцсетях.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, португалец хочет остаться в «МЮ» из-за перехода в команду хавбека «Реала» Каземиро. Игроки вместе выступали в составе мадридского клуба. Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», «Спортинге» или «Марселе».

19 августа сообщалось, что Роналду недоволен работой нового главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, однако готов остаться в команде. Появлялась информация о том, что дортмундская «Боруссия» осталась единственным претендентом на форварда, однако в немецком клубе заявили, что не собираются покупать игрока.

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