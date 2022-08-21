В «Торино» сообщили сроки восстановления Алексея Миранчука после травмы

«Что касается Миранчука, то Алексей начал свой реабилитационный процесс в Турине. Скорее всего, он пропустит 30−40 дней», — приводит слова представителя пресс-службы «Торино» «РИА Новости Спорт».

Напомним, Алексей Миранчук получил повреждение в матче первого тура итальянской Серии А с клубом «Монца» (2:1). В концовке первого тайма встречи полузащитник отметился забитым голом. Позже стало известно, что у Миранчука диагностировано повреждение задней поверхности бедра.