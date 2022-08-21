«Челси» крупно проиграл «Лидсу» в матче чемпионата Англии

Встреча в Лидсе закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Бренден Эронсон (33-я минута), Родриго (37) и Джек Харрисон (69). С 85-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Калиду Кулибали.

В эпизоде с первым пропущенным голом голкипер «Челси» Эдуар Менди ошибся при дриблинге во вратарской, в результате чего прессинговавший его Эронсон перехватил мяч и поразил пустые ворота.

Благодаря этой победе «Лидс» набрал семь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Челси» с четырьмя очками идет на 12-й позиции.