Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Милан
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Верона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Вильярреал
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Кубань
Алания
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Оренбург
20
Футбол. Первый дивизион
20:00
Родина
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Наполи
Монца
40
Футбол. Первый дивизион
19:00
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
33
Футбол. Зарубежный
18:30
Бохум
Бавария
07
Футбол. Зарубежный
18:30
Атлетик
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Аяччо
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Велес
20
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Торпедо
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Акрон
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Челси
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Брест
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Осер
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Лорьян
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Волгарь
00
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Ахмат
42
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Реймс
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион
12:45
Волга
Рубин
12
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
33
16:00
Лидс
Челси
30
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
02
20.08
Борнмут
Арсенал
03
20.08
Кристал Пэлас
Астон Вилла
31
20.08
Эвертон
Ноттингем Форест
11
20.08
Фулхэм
Брентфорд
32
20.08
Лестер
Саутгемптон
12
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» отыгрался с 1:3 и ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» на выезде в матче 3-го тура чемпионата Англии — 3:3.

Манчестер Сити
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган открыл счет на 5-й минуте, но затем хозяева забили три гола — отличились Мигель Альмирон (28-я минута), Каллум Уилсон (39-я минута) и Киран Триппьер (54-я минута).

На 60-й минуте форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн отыграл один мяч, а на 64-й минуте полузащитник гостей Бернарду Силва сравнял счет.

«Манчестер Сити» с 7 очками в 3 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» с 5 очками в 3 играх идет на шестой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» (27 августа, начало — в 17.00 мск), а «Ньюкасл» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном» (28 августа, 16.00 мск).

Читайте также
Ньюкасл Юнайтед
3:3
Первый тайм: 2:1
Манчестер Сити
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь