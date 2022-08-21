«Манчестер Сити» отыгрался с 1:3 и ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» на выезде в матче 3-го тура чемпионата Англии — 3:3.
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» на выезде в матче 3-го тура чемпионата Англии — 3:3.
Полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган открыл счет на 5-й минуте, но затем хозяева забили три гола — отличились Мигель Альмирон (28-я минута), Каллум Уилсон (39-я минута) и Киран Триппьер (54-я минута).
На 60-й минуте форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн отыграл один мяч, а на 64-й минуте полузащитник гостей Бернарду Силва сравнял счет.
«Манчестер Сити» с 7 очками в 3 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» с 5 очками в 3 играх идет на шестой строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» (27 августа, начало — в 17.00 мск), а «Ньюкасл» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном» (28 августа, 16.00 мск).