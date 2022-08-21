«Манчестер Сити» отыгрался с 1:3 и ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»

Полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган открыл счет на 5-й минуте, но затем хозяева забили три гола — отличились Мигель Альмирон (28-я минута), Каллум Уилсон (39-я минута) и Киран Триппьер (54-я минута).

На 60-й минуте форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн отыграл один мяч, а на 64-й минуте полузащитник гостей Бернарду Силва сравнял счет.

«Манчестер Сити» с 7 очками в 3 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» с 5 очками в 3 играх идет на шестой строчке.