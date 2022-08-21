Мбаппе забил гол на 8-й секунде матча с «Лиллем»

Форвард забил гол уже на 8-й секунде встречи. Голевую передачу в свой актив записал нападающий Лионель Месси.

Парижане разыграли заготовленную комбинацию. После розыгрыша мяча в центральном круге Месси длинным пасом вывел умчавшегося вперед Мбаппе один на один с вратарем и нападающий переиграл голкипера, перебросив через него мяч.