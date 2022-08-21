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21 августа, источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе забил гол на 8-й секунде матча с «Лиллем»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счет в матче 3-го тура чемпионата Франции против «Лилля». Он отличился в самом начале первого тайма — 1:0.

Лилль
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Источник: Reuters

Форвард забил гол уже на 8-й секунде встречи. Голевую передачу в свой актив записал нападающий Лионель Месси.

Парижане разыграли заготовленную комбинацию. После розыгрыша мяча в центральном круге Месси длинным пасом вывел умчавшегося вперед Мбаппе один на один с вратарем и нападающий переиграл голкипера, перебросив через него мяч.

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