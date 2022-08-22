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01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» разгромил «Лилль» со счётом 7:1 в матче 3-го тура Лиги 1

Сегодня, 21 августа, в рамках 3-го тура французской Лиги 1 проходила встреча «Лилля» и «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Первый гол парижане забили уже на девятой секунде матча — отличился Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси. На 28-й минуте отличился уже сам аргентинец — ассистировал ему Нуну Мендеш. Через 11 минут Ашраф Хакими сумел довести счёт до разгромного. Затем два гола забил нападающий Неймар — сначала на 44-й минуте, а затем на 52-й. На 54-й «Лилль» сумел забить свой первый мяч усилиями Жонатана Бамбы, но спустя 12 минут Мбаппе с ассиста Неймара забил свой второй мяч во встрече, а на 86-й минуте оформил хет-трик, установив итоговый счёт матча — 7:1.

«ПСЖ» набрал девять очков после первых трёх туров чемпионата и единолично возглавил турнирную таблицу. В следующем туре команда встретится с «Монако». «Лилль» после этого матча остаётся с четырьмя очками. Через неделю он сыграет с «Аяччо».

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