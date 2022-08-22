«ПСЖ» разгромил «Лилль» со счётом 7:1 в матче 3-го тура Лиги 1

Первый гол парижане забили уже на девятой секунде матча — отличился Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси. На 28-й минуте отличился уже сам аргентинец — ассистировал ему Нуну Мендеш. Через 11 минут Ашраф Хакими сумел довести счёт до разгромного. Затем два гола забил нападающий Неймар — сначала на 44-й минуте, а затем на 52-й. На 54-й «Лилль» сумел забить свой первый мяч усилиями Жонатана Бамбы, но спустя 12 минут Мбаппе с ассиста Неймара забил свой второй мяч во встрече, а на 86-й минуте оформил хет-трик, установив итоговый счёт матча — 7:1.