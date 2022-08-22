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00:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Левандовский забил дебютный гол за «Барселону»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Форвард сборной Польши Роберт Левандовский открыл счет забитым мячам за испанский футбольный клуб «Барселона».

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Источник: Reuters

В воскресенье 34-летний поляк забил гол на первой минуте в выездном матче второго тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». На данный момент счет в матче ничейный — 1:1.

«Барселона» 19 июля объявила о покупке Левандовского за 45 миллионов евро у немецкой «Баварии». Контракт с игроком рассчитан на четыре года. В «Баварии» поляк провел 375 матчей, забил 344 гола и восемь раз становился чемпионом Германии. В 2020 году он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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