Левандовский забил дебютный гол за «Барселону»
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Форвард сборной Польши Роберт Левандовский открыл счет забитым мячам за испанский футбольный клуб «Барселона».
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Форвард сборной Польши Роберт Левандовский открыл счет забитым мячам за испанский футбольный клуб «Барселона».
В воскресенье 34-летний поляк забил гол на первой минуте в выездном матче второго тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». На данный момент счет в матче ничейный — 1:1.
«Барселона» 19 июля объявила о покупке Левандовского за 45 миллионов евро у немецкой «Баварии». Контракт с игроком рассчитан на четыре года. В «Баварии» поляк провел 375 матчей, забил 344 гола и восемь раз становился чемпионом Германии. В 2020 году он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.