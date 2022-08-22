Левандовский забил дебютный гол за «Барселону»

В воскресенье 34-летний поляк забил гол на первой минуте в выездном матче второго тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». На данный момент счет в матче ничейный — 1:1.

«Барселона» 19 июля объявила о покупке Левандовского за 45 миллионов евро у немецкой «Баварии». Контракт с игроком рассчитан на четыре года. В «Баварии» поляк провел 375 матчей, забил 344 гола и восемь раз становился чемпионом Германии. В 2020 году он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.