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10:33 (мск), источник: Sport24

Вейналдум сломал ногу на тренировке «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум получил серьезную травму ноги на тренировке.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Как сообщает клубная пресс-служба, 31-летний футболист получил перелом большеберцовой кости правой ноги.

Точные сроки восстановления игрока не сообщаются, ему предстоит пройти дополнительные обследования.

Вейналдум перешел в римский клуб на правах аренды из «ПСЖ» этим летом с правом выкупа. В Серии А он успел провести лишь один матч.

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