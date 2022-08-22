Вейналдум сломал ногу на тренировке «Ромы»
Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум получил серьезную травму ноги на тренировке.
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Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум получил серьезную травму ноги на тренировке.
Как сообщает клубная пресс-служба, 31-летний футболист получил перелом большеберцовой кости правой ноги.
Точные сроки восстановления игрока не сообщаются, ему предстоит пройти дополнительные обследования.
Вейналдум перешел в римский клуб на правах аренды из «ПСЖ» этим летом с правом выкупа. В Серии А он успел провести лишь один матч.