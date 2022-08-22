Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

В составе победителей голы забили Роберт Левандовский (1-я, 69-я минута), Усман Дембеле (66), Ансу Фати (79). У «Реал Сосьедада» отличился Александр Исак (6). Для Левандовского эти голы стали первыми после перехода в «Барселону» из германской «Баварии».

Левандовский стал игроком «Барселоны» 16 июля, с 2014 года он выступал за «Баварию». В составе команды он стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, поляк также является десятикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем кубка и шестикратным обладателем суперкубка страны в составе «Баварии» и дортмундской «Боруссии», за которую выступал с 2010 по 2014 год.