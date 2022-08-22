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01:05 (мск), источник: ТАСС

Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

ТАСС, 22 августа. Футбольный клуб «Барселона» в ночь на понедельник со счетом 4:1 обыграл «Реал Сосьедад» в гостевом матче второго тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Сан-Себастьяне.

Барселона
Реал СосьедадЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Роберт Левандовский (1-я, 69-я минута), Усман Дембеле (66), Ансу Фати (79). У «Реал Сосьедада» отличился Александр Исак (6). Для Левандовского эти голы стали первыми после перехода в «Барселону» из германской «Баварии».

Левандовский стал игроком «Барселоны» 16 июля, с 2014 года он выступал за «Баварию». В составе команды он стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, поляк также является десятикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем кубка и шестикратным обладателем суперкубка страны в составе «Баварии» и дортмундской «Боруссии», за которую выступал с 2010 по 2014 год.

«Барселона» одержала первую победу в нынешнем сезоне, набрала четыре очка в двух матчах и занимает пятое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» идет на десятой строчке с тремя очками. В следующем туре «Барселона» дома примет «Вальядолид» 28 августа, «Реал Сосьедад» днем ранее в гостях встретится с «Эльче».

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