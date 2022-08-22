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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хвича продолжает разрывать Италию, наследник Месси преобразил «Барселону», Мбаппе и Неймар забыли о конфликте

Главные события воскресенья в европейском футболе.

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Источник: Reuters

Англия: лучший матч сезона

Футбол

Англия 2022/2023
Тур 3, 21.08.2022, 16:00

Лидс3Челси0

«Челси» начал игру в Лидсе бодро. Стерлинг едва не закрутил мяч в дальний угол, после чего удачно повторил номер, но гол отменили из-за офсайда в начальной стадии атаки. А потом хозяева взорвались двумя мячами за четыре минуты. Второе взятие ворот после розыгрыша штрафного оказалось примечательным по той причине, что Харрисон ассистировал Родриго во всех трех матчах сезона. Ну, а гол Ааронсона, который обокрал Менди и закатил мяч в пустые ворота, точно войдет в хит-парад самых диких ляпов сезона.

0:2 по итогам первого тайма для «Челси» были удивительны — прежде лондонцы в 60 матчах под началом Томаса Тухеля в такой ситуации еще не оказывались. То есть, последствия были непредсказуемы, и в итоге все для синих завершилась печально. Харрисон довел счет до крупного, а в концовке глупое удаление за вторую желтую карточку заработал Кулибали. У «Челси» проблемы с обороной: пять пропущенных мячей в трех турах, тогда как в прошлом сезоне было столько же по итогам 13 игр (28 ноября).

Футбол

Англия 2022/2023
Тур 3, 21.08.2022, 18:30

Ньюкасл Юнайтед3Манчестер Сити3

Игра, которую окрестили «дерби шейхов» или «нефтяным дерби», стала украшением футбольного уик-энда. Это точно лучший матч АПЛ в этом сезоне, а «Ньюкасл», который объективно пока находится в иной весовой категории с «Манчестер Сити», дал бой чемпиону. Это же поразительно — по итогам первого тайма заставить отыгрываться открывших счет «горожан», которые обычно никогда не ослабляют хватку.

А как роскошно исполнил штрафной Триппьер! У защитника сборной Англии феноменальная статистика в составе «сорок» — три гола при четырех ударах со стандартов. В тот момент показалось, что «Ньюкасл» на кураже уже не упустит своего. И, наверное, так и случилось бы, если бы соперником была не команда Пепа Гвардиолы. А в ее составе не было бы Холанна, который, конечно, может делать по восемь касаний за игру, как в прошлом туре, но все равно забивает. И, конечно, хорош был Бернарду Силва, чей уход из «Сити» пока откладывается.

Возможно, хозяева даже проиграли бы, однако ВАР не согласился с мнением арбитра и тот, изучив повтор, отменил красную карточку Триппьера, который в центре поля грубо снес Де Брейне. Такое решение скорее соответствовало духу этой блестящей игры. А ее абсолютно справедливый итог привел в восторг «Арсенал». Теперь не потерявшие ни одного очка «канониры» — единоличный лидер чемпионата.

Испания: Эмери покончил с еще одним комплексом

Футбол

Испания 2022/2023
Тур 2, 21.08.2022, 20:30

Атлетико0Вильярреал2

После мощного старта «Атлетико» и «Вильярреал» лидировали в компании с «Бетисом», так что встреча на «Ваньда Метрополитано» стала главным матчем тура. Она просто не могла получиться банальной и, в конце концов, подтвердила старую футбольную истину о том, что все серии рано или поздно заканчиваются. А Унаи Эмери, наверное, наконец-то вздохнул с облегчением, ведь он с семнадцатой попытки впервые обыграл Диего Симеоне после восьми ничьих и стольких же поражений.

Объясняя этот успех, кто-то обязательно скажет про удачу. Без нее не обошлось, как в случае с неудачной скидкой удаленного позднее Молины, чем воспользовался открывший счет Пино. Но разве объяснишь только везением безумный сейв Рульи, который, вскочив с газона после попадания в перекладину, среагировал на добивание Феррейры-Карраско и одной рукой выгреб мяч с линии ворот?! Это и класс, и безумный настрой «подводников», который помог не только Эмери, но и Жерару Морено. Лучший снайпер в истории «Вильярреала» никогда не огорчал «Атлетико», а тут после серии упущенных моментов добил «матрасников» голом на седьмой добавленной минуте.

Футбол

Испания 2022/2023
Тур 2, 21.08.2022, 23:00

Реал Сосьедад1Барселона4

Стартовую ничью с «Райо Вальекано» Хави назвал несчастным случаем. Но даже если это так, финансовые проблемы «Барселоны» — система. Пока сине-гранатовые не избавятся от нескольких игроков, у них нет возможности заявить Кунде, который должен стать ключевой фигурой в обороне. Новая попытка провалилась, так как переход Депая в «Ювентус» заблокирован после того, как голландец повысил требования по зарплате, а переговоры с «Челси» по трансферу Обамеянга продолжаются.

Будь иначе, возможно, сине-гранатовые не пропустили бы от умчавшегося в отрыв Исака, и такого количества опасных моментов у ворот Тер Штегена не случилось бы. Но это скорее следствие еще не сбалансированной игры каталонцев, которые повели в счете на 44-й секунде. Начавшуюся еще в прошлом сезоне и растянувшуюся на три матча безголевую серию прервал Левандовски, получивший подарок на 34-й день рождения в виде идеального паса от юного Алекса Бальде и забивший самый быстрый гол в карьере.

Но все же показательно, что за весь первый тайм «Барса» всего два раза попала в створ. Однако Хави классно перестроил игру с помощью замен, а Фати показал, почему ему отдали освободившуюся после ухода Месси «десятку». Шикарный пас пяткой под победный гол Дембеле, передача в касание на Левандовски и, наконец четвертый мяч, когда Левандовски вернул партнеру долг, с лета переправив мяч в штрафную пяткой. В общем, настоящее шоу, которых, собственно, и ждут от «Барселоны» в этом сезоне.

Италия: миланский характер

Футбол

Италия 2022/2023
Тур 2, 21.08.2022, 19:30

Наполи4Монца0

Хвича Кварацхелия влюбил в себя болельщиков «Наполи» яркой премьерой в Вероне, а после воскресной игры грузинский полузащитник стал настоящим кумиром Неаполя. В «Рубине» он в какой-то момент остановился в развитии и даже оказался в кризисе, однако возвращение на родину позволило Хвиче перезагрузиться. В это трудно поверить, но в серии А он эффективен так же, как в чемпионате Грузии, где батумское «Динамо» по умолчанию заметно превосходит большинство соперников.

И нет никакого смысла кивать на то, что в первых матчах соперниками «Наполи» стали ослабевшая в межсезонье «Верона» и только поднявшаяся из серии В «Монца». Это в любом случае принципиально другой уровень, что совершенно не смущает Хвичу. Закрутить мяч из-за штрафной в дальний угол — пожалуйста. Забить, поймав защитника на издевательском ложном замахе — тоже не проблема. Оба гола — для хит-парадов. И главное, что в отличие от истории Алексея Миранчука и Джан Пьеро Гасперини, Кварацхелия попал в руки Лучано Спаллетти, который знает, как правильно использовать игрока, который идеально заменил легенду «Наполи» Инсинье.

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Футбол

Италия 2022/2023
Тур 2, 21.08.2022, 21:45

Аталанта1Милан1

«Милан» не стал сильнее после чемпионского сезона. Напротив, Стефано Пиоли лишился системообразующей фигуры в лице Кессье и не может рассчитывать на перенесшего операцию Ибрагимовича. Тем не менее, характер «россонери» никуда не делся, и позволяет набирать очки. С начала года в ситуациях, когда приходилось отыгрываться, чемпионы заработали больше всех в Италии (14 очков).

В первом туре миланцев не смутил быстрый гол от «Удинезе». Теперь — фирменный удар Малиновского. Переломив ход игры, гости ответили даже более эффектно. Беннасер забил идеальным обводящим ударом с левой, после которого Муссо даже не шелохнулся. Возможно, «Милан» был даже ближе к победе, но и ничья в Бергамо скорее положительный результат.

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Германия: баварская месть

Футбол

Германия 2022/2023
Тур 3, 21.08.2022, 18:30

Бохум0Бавария7

В феврале «Бохум» выдал шикарную игру и одержал над «Баварией» яркую победу (4:2). В августе пришло время мести, и вернувшиеся в Бохум чемпионы в буквальном смысле унизили своего соперника. И все — с поразительной легкостью, как удар отрывшего счет попаданием в верхний угол Сане. Издевался над обороной и вратарем Мане, добавивший к классному сольному номеру еще и реализованный пенальти.

У защитников хозяев голова шла кругом столь сильно, что Гамбоа, пытаясь сорвать очередную атаку, забил в собственные ворота. В итоге — опять 7:0 против «Бохума», который был разгромлен с тем же счетом почти год назад. «Бавария» снова переписывает книгу рекордов бундеслиги, забив 15 голов в трех стартовых турах. После этого становится страшно за менхенгладбахскую «Боруссию», которая прилично разозлила команду Юлиана Нагельсманна в играх прошлого сезона.

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Франция: забить за 8 секунд

Футбол

Франция 2022/2023
Тур 3, 21.08.2022, 21:45

Лилль1ПСЖ7

После конфликта в прошлом туре все будут рассматривать взаимодействия Мбаппе и Неймара под микроскопом. Поэтому столько внимания уделили эпизодам, когда бразилец пасом из центрального круга отправил француза на свидание с вратарем, а потом игроки поменялись ролями. Когда же мяч в сетку отправил Месси, режиссер трансляции мгновенно переключил внимание с аргентинца на обнявшихся «героев» звездного скандала.

Это совсем не означает, что былые обиды забыты. Главное, что они никак проявляются на поле, и никто не тянет одеяло на себя. Напротив, в Лилле, где Кристоф Гальтье был беспощаден к команде, которую делал чемпионом, парижане получали удовольствие. С передачами пятками, кружевами комбинаций и потрясающе красивой и мощной игрой с умными ходами вроде мяча, пропущенного Мбаппе под голевой удар Неймару.

Бразилец — первый в Европе, у кого с начала сезона не менее пяти голов и результативных передач (5+6). Мбаппе на 8-й секунде забил самый быстрый гол в истории лиги 1, после чего оформил хет-трик с двух передач Нея. Славы тут хватит на всех, и, может быть, звездный конфликт даже пошел на пользу «ПСЖ»?

Статистика дня

2-м после Роберто Баджо футболистом «Болоньи», забившим в двух стартовых турах, стал нападающий Арнаутович.
7 раз с начала года в течение первых десяти минут забивал «Гронинген». Это на два мяча больше, чем у любой команды голландского чемпионата.
11 красных карточек предъявлено в третьем туре лиги 1. С точки зрения дисциплины это худший тур во французском чемпионате за последние 30 лет.
102 победы в роли главного тренера «Атлетика» одержал Эрнесто Вальверде, повторив клубный рекорд Хавьера Клементе.

Автор: Андрей Кузичев

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