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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Тен Хаг назвал причины провального старта «Манчестер Юнайтед»

52-летний нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии встречи 3-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» выразил мнение о причинах двух кряду поражений на старте турнира.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

«У нас была хорошая предсезонная подготовка. Затем Антони Марсьяль получил травму, Роналду был не в форме, при этом мы так и не приобрели полузащитника на позицию “шестёрки”. В первой игре у нас было в старте два центральных защитника, которые не играли вместе, а также вратарь, проведший не лучший период карьеры.

Так что есть чёткие причины, почему так сложилось, но я знаю, что мы это исправим, а также что результаты будут лучше. Это проявлялось уже в предсезонке. Её мы провели довольно хорошо, но первые две игры в чемпионате были недостаточно хороши, это очевидно», — цитирует тен Хага Mirror.

Напомним, уже в понедельник, 22 августа, «Ливерпуль» проведёт выездной матч 3-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Начало — в 22:00 мск.

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