«МЮ» снова в кризисе. Тен Хаг в бешенстве, а фанаты могут сорвать матч с «Ливерпулем»
Эрик тен Хаг точно ожидал не такого старта английского этапа карьеры.
Эрик тен Хаг точно ожидал не такого старта английского этапа карьеры.
После двух туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» осел на последнем месте в таблице — домашнее поражение 1:2 от «Брайтона» и сокрушительные 0:4 в гостях у «Брентфорда» уже разбили робкие надежды болельщиков на борьбу за чемпионство. Эрик тен Хаг едва возглавил команду, а уже может лишиться работы — букмекеры считают, что только у Стивена Джеррарда и Брендана Роджерса больше шансов на отставку. Но если «МЮ» проиграет «Ливерпулю», то голландец, нет сомнений, возглавит эту гонку.
Многое упирается в ожидания. После провального прошлого сезона болельщики видели в тен Хаге спасителя. Все складывалось идеально: руководство «Юнайтед» изначально хотело видеть на посту именно бывшего тренера «Аякса», с ним официально договорились еще весной, так что времени на перестройку у тен Хага было достаточно. Тем удивительнее стартовая катастрофа: обычно новые тренеры в первых матчах стабильно набирают очки, но здесь все оказалось наоборот.
После разгрома от «Брентфорда» в ярости были все: и болельщики, и руководство, и тренер. Команда вернулась из Лондона ближе к полуночи, но тен Хаг отменил выходной и заставил всех приехать на базу к 9 утра. Авторитетный ведущий Sky Sports Каве Солхекол сообщил, что тренерскому штабу в голову пришла идея отправить весь состав на пробежку длиной 13,8 километра. Почему такая дистанция? На столько километров игроки «Брентфорда» в совокупности пробежали больше футболистов «МЮ».
The Athletic подтвердил эту информацию, но дополнил инсайдами от медицинского штаба. Врачи ожидаемо выразили сомнения в целесообразности такой серьезной нагрузки наутро после выездной игры. Те, у кого были повреждения, от пробежки были освобождены, а остальные, включая запасных, отправились наматывать круги в жару.
Эта мера кажется излишней, в том числе с точки зрения психологии. Если бег и правда был (официально это никто не подтверждает), то тен Хаг выставляет себя настоящим тираном. А такой подход, напоминающий изувера Феликса Магата, может негативно сказаться на отношениях с игроками.
Работу тен Хага нужно оценивать на дистанции, но еще до старта сезона было понятно, что «Юнайтед» почти не укрепил команду для нового тренера. В межсезонье клуб приобрел у «Фейеноорда» левого защитника Тайрелла Маласию, а едва ли не перед стартовым туром купил центрального защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса (чей невысокий рост — 175 см — у многих болельщиков вызывает недоумение). Остальные топ-клубы тратили рекордные суммы на мировых звезд, а «МЮ» для возвращения в Лигу чемпионов состав толком не усилил.
Поражения в первых турах будто ужалили селекционный отдел «Юнайтед». Вокруг клуба разрослись тонны слухов: Жоау Феликс, Кристиан Пулишич, Сергей Милинкович-Савич, Антони, Дембеле, Матеус Кунья… Может быть, кто-то из этих футболистов еще перейдет в «МЮ», но пока клуб остановился на одной звезде — Каземиро.
Трансфер опорника «Реала» в «Юнайтед» состоялся молниеносно. Было трудно представить, что ключевой игрок победителя Лиги чемпионов и одной из сильнейших команд мира отправится в худшую команду АПЛ. Но Каземиро переманили баснословной зарплатой, а в Мадрид отправились 70 миллионов фунтов с бонусами. За 30-летнего игрока это очень много — очевидно, что «МЮ» никогда не отобьет эти деньги. Ясно и то, что это выглядит как грубый бизнес — переговоров толком не было, бразильца и «Реал» просто бездумно осыпали деньгами. И, если верить слухам, «Юнайтед» готов работать до конца трансферного окна.
Разумеется, такое отношение к клубу не нравится фанатам. В августе поднялась уже сотая волна о том, что семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед», а якобы столь агрессивной трансферной политикой американцы пытаются увеличить стоимость актива. Болельщики на секунду были счастливы, когда в среду увидели в соцсетях сообщение от Илона Маска: «Я покупаю “Манчестер Юнайтед”, не благодарите». Жаль, это оказалось очередной шуткой богатейшего человека планеты.
Фанатов злят результаты и работа клуба. Они еще после встречи с «Брайтоном» запустили акцию в соцсетях — многие намерены бойкотировать домашний матч с «Ливерпулем» и протестовать у «Олд Траффорд». Из-за этого есть риск того, что игра будет сорвана.
Напомним, что весной 2021 года матч между «Юнайтед» и «Ливерпулем» не состоялся, потому что на поле «Олд Траффорд» вторглись разъяренные фанаты хозяев. Проблемы могут возникнуть и на этот раз, поэтому главный тренер красных Юрген Клопп заранее высказался на этот счет:
«Надеюсь, обойдется без беспорядков, но если это случится, то, думаю, мы должны получить три очка. Мы не имеем никакого отношения к этой ситуации, и если болельщики не хотят проведения матча, мы не можем просто взять и снова его перенести».
Если встреча самых титулованных клубов Англии состоится, то точно будет жаркой. «Ливерпуль» тоже находится в тяжелой ситуации: в двух первых турах финалист Лиги чемпионов не одержал ни одной победы. Исправлять ситуацию нужно обоим клубам.
Автор: Гоша Чернов