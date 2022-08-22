«МЮ» снова в кризисе. Тен Хаг в бешенстве, а фанаты могут сорвать матч с «Ливерпулем»

Вопреки ожиданиям

После двух туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» осел на последнем месте в таблице — домашнее поражение 1:2 от «Брайтона» и сокрушительные 0:4 в гостях у «Брентфорда» уже разбили робкие надежды болельщиков на борьбу за чемпионство. Эрик тен Хаг едва возглавил команду, а уже может лишиться работы — букмекеры считают, что только у Стивена Джеррарда и Брендана Роджерса больше шансов на отставку. Но если «МЮ» проиграет «Ливерпулю», то голландец, нет сомнений, возглавит эту гонку.

Многое упирается в ожидания. После провального прошлого сезона болельщики видели в тен Хаге спасителя. Все складывалось идеально: руководство «Юнайтед» изначально хотело видеть на посту именно бывшего тренера «Аякса», с ним официально договорились еще весной, так что времени на перестройку у тен Хага было достаточно. Тем удивительнее стартовая катастрофа: обычно новые тренеры в первых матчах стабильно набирают очки, но здесь все оказалось наоборот.

14 километров по жаре

После разгрома от «Брентфорда» в ярости были все: и болельщики, и руководство, и тренер. Команда вернулась из Лондона ближе к полуночи, но тен Хаг отменил выходной и заставил всех приехать на базу к 9 утра. Авторитетный ведущий Sky Sports Каве Солхекол сообщил, что тренерскому штабу в голову пришла идея отправить весь состав на пробежку длиной 13,8 километра. Почему такая дистанция? На столько километров игроки «Брентфорда» в совокупности пробежали больше футболистов «МЮ».

The Athletic подтвердил эту информацию, но дополнил инсайдами от медицинского штаба. Врачи ожидаемо выразили сомнения в целесообразности такой серьезной нагрузки наутро после выездной игры. Те, у кого были повреждения, от пробежки были освобождены, а остальные, включая запасных, отправились наматывать круги в жару.

Эта мера кажется излишней, в том числе с точки зрения психологии. Если бег и правда был (официально это никто не подтверждает), то тен Хаг выставляет себя настоящим тираном. А такой подход, напоминающий изувера Феликса Магата, может негативно сказаться на отношениях с игроками.

Лихорадочные покупки

Работу тен Хага нужно оценивать на дистанции, но еще до старта сезона было понятно, что «Юнайтед» почти не укрепил команду для нового тренера. В межсезонье клуб приобрел у «Фейеноорда» левого защитника Тайрелла Маласию, а едва ли не перед стартовым туром купил центрального защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса (чей невысокий рост — 175 см — у многих болельщиков вызывает недоумение). Остальные топ-клубы тратили рекордные суммы на мировых звезд, а «МЮ» для возвращения в Лигу чемпионов состав толком не усилил.

Поражения в первых турах будто ужалили селекционный отдел «Юнайтед». Вокруг клуба разрослись тонны слухов: Жоау Феликс, Кристиан Пулишич, Сергей Милинкович-Савич, Антони, Дембеле, Матеус Кунья… Может быть, кто-то из этих футболистов еще перейдет в «МЮ», но пока клуб остановился на одной звезде — Каземиро.

Трансфер опорника «Реала» в «Юнайтед» состоялся молниеносно. Было трудно представить, что ключевой игрок победителя Лиги чемпионов и одной из сильнейших команд мира отправится в худшую команду АПЛ. Но Каземиро переманили баснословной зарплатой, а в Мадрид отправились 70 миллионов фунтов с бонусами. За 30-летнего игрока это очень много — очевидно, что «МЮ» никогда не отобьет эти деньги. Ясно и то, что это выглядит как грубый бизнес — переговоров толком не было, бразильца и «Реал» просто бездумно осыпали деньгами. И, если верить слухам, «Юнайтед» готов работать до конца трансферного окна.

Глейзеров опять выгоняют

Разумеется, такое отношение к клубу не нравится фанатам. В августе поднялась уже сотая волна о том, что семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед», а якобы столь агрессивной трансферной политикой американцы пытаются увеличить стоимость актива. Болельщики на секунду были счастливы, когда в среду увидели в соцсетях сообщение от Илона Маска: «Я покупаю “Манчестер Юнайтед”, не благодарите». Жаль, это оказалось очередной шуткой богатейшего человека планеты.

Фанатов злят результаты и работа клуба. Они еще после встречи с «Брайтоном» запустили акцию в соцсетях — многие намерены бойкотировать домашний матч с «Ливерпулем» и протестовать у «Олд Траффорд». Из-за этого есть риск того, что игра будет сорвана.

Напомним, что весной 2021 года матч между «Юнайтед» и «Ливерпулем» не состоялся, потому что на поле «Олд Траффорд» вторглись разъяренные фанаты хозяев. Проблемы могут возникнуть и на этот раз, поэтому главный тренер красных Юрген Клопп заранее высказался на этот счет:

«Надеюсь, обойдется без беспорядков, но если это случится, то, думаю, мы должны получить три очка. Мы не имеем никакого отношения к этой ситуации, и если болельщики не хотят проведения матча, мы не можем просто взять и снова его перенести».

Если встреча самых титулованных клубов Англии состоится, то точно будет жаркой. «Ливерпуль» тоже находится в тяжелой ситуации: в двух первых турах финалист Лиги чемпионов не одержал ни одной победы. Исправлять ситуацию нужно обоим клубам.