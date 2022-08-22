Топ-легионеры и конкуренты из сборной Казахстана. Почему «Актобе» фаворит в КПЛ

Источник: ФК "Актобе"

В летнее трансферное большинство лидеров КПЛ вели себя очень спокойно и скромно на рынке. Например, «Кайрат» и вовсе исключительно терял лидеров и никого не брал взамен. «Актобе» при этом продолжал усилять и без того крепкий состав.

В клуб пришел лидер «Тараза» Бауыржан Байтана, а на днях был подписан вингер Эрнест Антви из украинского «Львова». Кроме того, в шаге от перехода в «Актобе» был левый защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов.

Таким образом, в «Актобе» образовалась широчайшая обойма игроков, и при этом команда не участвует в еврокубках, а недавно вылетела еще и с Кубка.

Практически на каждой позиции у «Актобе» есть по два равноценных игрока. Альтернативы нет лишь Шомко, хотя повторимся, клуб едва не создал и там конкуренцию, желая пригласить Досмагамбетова.

В прошедшем матче с «Ордабасы» у «Актобе» был отличный выбор исполнителей, и показательно, что на поле даже на замену не вышли Арман Кенесов, Ескендир Кыбырай, Максим Самородов (все трое — кандидаты в сборную), Жерар Гоу (опытный центрфорвард) и Эрнест Антви (тот самый новичок).

Со скамейки игру освежили и усилили Руслан Камболов, Йоахим Адукор, Виталий Балашов и Рамазан Оразов.

У «Актобе» сейчас десять игроков уровня сборной Казахстана, причем как опытных, так и едва ли не самых талантливых в своем поколении. Качество легионеров опять же высокое, в частности француз Уго Видемон уверенно идет на звание лучшего игрока сезона.

Именно поэтому «Актобе» следует воспринимать как самую мощную команду в кадровом смысле. Такой ширины состава нет ни у одного из преследователей «красно-белых».