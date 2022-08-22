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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шоу Кварацхелии»: итальянские СМИ в восторге от игры хавбека «Наполи»

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Итальянские СМИ остались в восторге от игры грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче второго тура чемпионата Италии по футболу с «Монцей» (4:0).

Наполи
Монца
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Источник: AFP 2022

В игре, состоявшейся в воскресенье, экс-футболист казанского «Рубина» оформил дубль, теперь на его счету три мяча в двух матчах за «Наполи».

Многие итальянские СМИ остались в восторге от игры Кварацхелии и выпустили статьи со следующими заголовками:

Tuttosport.com: «Шоу Кварацхелии».

Correire dello Sport: «Кварацхелия очаровывает Неаполь: он уже лучше Инсинье и Кавани».

La Gazzetta dello Sport: «Шоу Кварацхелии: громкий дубль. “Наполи” разгромил “Монцу” со счетом 4:0».

Il Mattino: «Кварацхелия — новый герой Неаполя».

21-летний грузинский полузащитник стал игроком «Наполи» в июле текущего года. Ранее он выступал за батумское и тбилисское «Динамо», казанский «Рубин», московский «Локомотив».

Наполи
4:0
Первый тайм: 2:0
Монца
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