«Шоу Кварацхелии»: итальянские СМИ в восторге от игры хавбека «Наполи»

В игре, состоявшейся в воскресенье, экс-футболист казанского «Рубина» оформил дубль, теперь на его счету три мяча в двух матчах за «Наполи».
Многие итальянские СМИ остались в восторге от игры Кварацхелии и выпустили статьи со следующими заголовками:
Tuttosport.com: «Шоу Кварацхелии».
Correire dello Sport: «Кварацхелия очаровывает Неаполь: он уже лучше Инсинье и Кавани».
La Gazzetta dello Sport: «Шоу Кварацхелии: громкий дубль. “Наполи” разгромил “Монцу” со счетом 4:0».
Il Mattino: «Кварацхелия — новый герой Неаполя».
21-летний грузинский полузащитник стал игроком «Наполи» в июле текущего года. Ранее он выступал за батумское и тбилисское «Динамо», казанский «Рубин», московский «Локомотив».