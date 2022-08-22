«Шоу Кварацхелии»: итальянские СМИ в восторге от игры хавбека «Наполи»

В игре, состоявшейся в воскресенье, экс-футболист казанского «Рубина» оформил дубль, теперь на его счету три мяча в двух матчах за «Наполи».

Многие итальянские СМИ остались в восторге от игры Кварацхелии и выпустили статьи со следующими заголовками:

Tuttosport.com: «Шоу Кварацхелии».

Correire dello Sport: «Кварацхелия очаровывает Неаполь: он уже лучше Инсинье и Кавани».

La Gazzetta dello Sport: «Шоу Кварацхелии: громкий дубль. “Наполи” разгромил “Монцу” со счетом 4:0».

Il Mattino: «Кварацхелия — новый герой Неаполя».