Клуб КПЛ объявил о новом тренере после отставки казахстанца
Новым главным тренером ФК «Атырау» официально стал Виталий Жуковский, сообщает пресс-служба.
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Новым главным тренером ФК «Атырау» официально стал Виталий Жуковский, сообщает пресс-служба.
Ранее клуб расстался с казахстанским специалистом Константина Горовенко, который работал с командой с декабря 2021 года.
«Белорусский специалист начал тренерскую карьеру в 2010 году, возглавив ФК “Ислочь”. С этим клубом он смог за пять лет подняться с любительской команды до участника Высшей лиги Беларуси. В 31 год стал самым молодым главным тренером в истории Высшей лиги Беларуси. В сезоне 2021 возглавлял БАТЭ, с которым стал вице-чемпионом и победителем Кубка Беларуси», — говорится в сообщении.
Добавим, что после 16 туров в КПЛ «Атырау» делит седьмую-восьмую позицию с «Каспием».