Клуб КПЛ объявил о новом тренере после отставки казахстанца

«Белорусский специалист начал тренерскую карьеру в 2010 году, возглавив ФК “Ислочь”. С этим клубом он смог за пять лет подняться с любительской команды до участника Высшей лиги Беларуси. В 31 год стал самым молодым главным тренером в истории Высшей лиги Беларуси. В сезоне 2021 возглавлял БАТЭ, с которым стал вице-чемпионом и победителем Кубка Беларуси», — говорится в сообщении.