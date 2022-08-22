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22:38 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил о новом тренере после отставки казахстанца

Новым главным тренером ФК «Атырау» официально стал Виталий Жуковский, сообщает пресс-служба.

АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Атырау"

Ранее клуб расстался с казахстанским специалистом Константина Горовенко, который работал с командой с декабря 2021 года.

«Белорусский специалист начал тренерскую карьеру в 2010 году, возглавив ФК “Ислочь”. С этим клубом он смог за пять лет подняться с любительской команды до участника Высшей лиги Беларуси. В 31 год стал самым молодым главным тренером в истории Высшей лиги Беларуси. В сезоне 2021 возглавлял БАТЭ, с которым стал вице-чемпионом и победителем Кубка Беларуси», — говорится в сообщении.

Добавим, что после 16 туров в КПЛ «Атырау» делит седьмую-восьмую позицию с «Каспием».

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