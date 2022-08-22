Брестское «Динамо» и «Неман» разошлись миром в матче чемпионата Беларуси

Встреча в Бресте прошла с преимуществом гостей, которые создали несколько опаснейших моментов у ворот Михаила Козакевича, но мяч так и не попал в цель — ничья 0:0.
Результаты остальных матчей: БАТЭ (Борисов) — «Днепр» (Могилев) — 2:1, «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 0:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0, «Витебск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 3:0, «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Минск» — 1:1, «Гомель» — «Белшина» (Бобруйск) — 0:3.
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 36 очков (18 матчей), «Шахтер» — 36 (17), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (17), «Динамо» (Минск) — 32 (16), «Ислочь» (Минский район) — 31 (18), «Минск» — 30 (18), «Гомель» — 28 (18), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 25 (18), «Славия» — 24 (18), «Неман» (Гродно) — 24 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 21 (18), «Слуцк» — 18 (18), «Витебск» — 14 (18), «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (18), «Динамо» (Брест) — 11 (17), «Днепр» (Могилев) — 9 (18). Список лучших бомбардиров возглавляет Бобир Абдихоликов («Энергетик-БГУ»), забивший 17 мячей.
Центральным поединком 19-го тура станет встреча между БАТЭ и «Шахтером», которая состоится 28 августа на поле «Борисов-Арены».
26 августа. «Арсенал» — «Торпедо-БелАЗ»;.
27 августа. «Минск» — «Слуцк», «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Брест), «Белшина» — «Динамо» (Минск);.
28 августа. «Славия» — «Витебск», «Днепр» — «Гомель».