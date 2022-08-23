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00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дебютный гол Дзюбы не спас «Адана Демирспор» от поражения в матче с «Фенербахче»

«Фенербахче» на своем поле победил «Адана Демирспор» в матче 3-го тура чемпионата Турции. Хозяева поля взяли верх со счетом 4:2.

Фенербахче
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В этой встрече в составе «Адана Демирспор» дебютировал российский нападающий Артем Дзюба. Футболисту, который в этот день праздновал свой день рождения, даже удалось забить дебютный гол.

Во втором тайме Дзюба добил мяч в пустые ворота. На 87-й минуте встречи он был заменен.

«Фенербахче» набрал 7 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Адана Демирспор» потерял первые очки в сезоне и откатился на шестую строчку.

В следующем туре команда Артема Дзюбы на свое поле примет «Умраниеспор». Встреча пройдет 27 августа.

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