Дебютный гол Дзюбы не спас «Адана Демирспор» от поражения в матче с «Фенербахче»
«Фенербахче» на своем поле победил «Адана Демирспор» в матче 3-го тура чемпионата Турции. Хозяева поля взяли верх со счетом 4:2.
Фенербахче
«Фенербахче» на своем поле победил «Адана Демирспор» в матче 3-го тура чемпионата Турции. Хозяева поля взяли верх со счетом 4:2.
В этой встрече в составе «Адана Демирспор» дебютировал российский нападающий Артем Дзюба. Футболисту, который в этот день праздновал свой день рождения, даже удалось забить дебютный гол.
Во втором тайме Дзюба добил мяч в пустые ворота. На 87-й минуте встречи он был заменен.
«Фенербахче» набрал 7 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Адана Демирспор» потерял первые очки в сезоне и откатился на шестую строчку.
В следующем туре команда Артема Дзюбы на свое поле примет «Умраниеспор». Встреча пройдет 27 августа.