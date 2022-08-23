Дебютный гол Дзюбы не спас «Адана Демирспор» от поражения в матче с «Фенербахче»

В этой встрече в составе «Адана Демирспор» дебютировал российский нападающий Артем Дзюба. Футболисту, который в этот день праздновал свой день рождения, даже удалось забить дебютный гол.

Во втором тайме Дзюба добил мяч в пустые ворота. На 87-й минуте встречи он был заменен.

«Фенербахче» набрал 7 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Адана Демирспор» потерял первые очки в сезоне и откатился на шестую строчку.